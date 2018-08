Le PC recrute une candidate au sein du conseil municipal de Campbellton

La lutte électorale se précise dans la circonscription de Campbellton-Dalhousie, les progressistes-conservateurs venant de miser sur les services de Diane Cyr.

Conseillère municipale depuis une dizaine d’années, Mme Cyr poursuit actuellement son troisième mandat consécutif. En parallèle, la politicienne travaille également comme fonctionnaire dans l’administration publique, et ce, depuis 33 ans.

Au niveau social, elle est active comme bénévole sur plusieurs comités de la région, notamment le Festival du saumon, le Diamond Diner et l’Association d’actions communautaires et bénévoles du Restigouche. «Je veux travailler pour l’avancement de ma région, pour nos citoyens. On sait tous qu’il y a des problèmes ici – et dans tout le nord du Nouveau-Brunswick en fait – avec l’emploi. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté. C’est un défi et moi je suis toujours prête pour les défis», exprime la nouvelle candidate conservatrice.

Concrètement, elle croit qu’il y a des opportunités pour accroître les services au Collège communautaire de l’endroit, notamment en y offrant des cours bilingues et même certains cours préparatoires à l’université (de façon à conserver les jeunes plus longtemps chez eux et amoindrir leurs coûts d’études).

Côté santé, elle croit que la région pourrait rapatrier certains services perdus au profit d’autres régions.

Cette nomination survient au même moment où le conseil municipal de Campbellton vient de jeter tout un pavé dans la marre, en exigeant de l’ensemble des communautés restigouchoises une participation financière au fonctionnement du Centre civique, à défaut de quoi les non-résidents de la ville auront à débourser des frais supplémentaires (estimés entre 500$ et 1000$ individuellement) pour utiliser cette infrastructure.

Mme Cyr ne craint-elle pas que cette distraction régionale nuise à sa campagne?

«En fait, je suis en conflit d’intérêts lorsqu’il est question du Centre civique (son conjoint y travaille), alors je n’ai pas pris part aux discussions ni à la décision entourant les frais d’utilisateurs», précise-t-elle, consciente qu’il s’agit d’un sujet aussi complexe que sensible.

Ce n’est pas la première fois que les partis politiques optent pour un candidat émanant du conseil municipal de Campbellton. On se souviendra notamment du député Roy Boudreau (libéral) et, plus récemment, de Greg Davis (conservateur) dont le bref passage en politique a été miné par la controverse.

Plus récemment encore, la mairesse même de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, a tenté sa chance en briguant l’investiture libérale pour cette même circonscription. Le duel mairesse-conseillère n’aura toutefois pas lieu puisque que l’investiture a été remportée par le candidat Guy Arseneault, un ancien directeur d’école et ancien député fédéral.

«Je n’aime pas la confrontation, je préfère travailler avec les gens. Moi et la mairesse avons une très bonne relation même si nos opinions sur la politique provinciale divergent. On veut toutes les deux la même chose, que notre région soit prospère», indique-t-elle.

Rappelons que la circonscription était préalablement tenue par le vétéran libéral Donald Arseneault. Outre Diane Cyr et Guy Arseneault, on retrouve également sur la liste des candidats la néo-démocrate Thérèse Tremblay.