20 communautés où fêter le 15 août!

C’est l’heure de sortir les casseroles et les drapeaux! Du nord au sud, les Acadiens se préparent pour leur Fête nationale. Voici un tour d’horizon des activités organisées aux quatre coins du Nouveau-Brunswick.

Caraquet

Le Festival acadien de Caraquet propose cette année encore une grosse programmation à l’occasion de la Fête nationale.

Le 39e Grand Tintamarre se mettra en branle à 18h sur le boulevard Saint-Pierre Ouest. La fête commencera en début d’après-midi à la place du Festival, avec une foule d’activités prévues pour tous les âges et les prestations de Véronique Comeau et Catherine Breau, Track of Rock et les Veilleux.

L’auteur-compositeur-interprète Joseph Edgard et la compagnie de danse Cube se partageront la scène après 19h. La soirée se terminera sous le chapiteau avec un concert de Comté de Clare, jeune groupe prometteur de la Baie Sainte-Marie, suivi de la formation Bois-Joli bien connue pour sa musique blues, folk et country.

Moncton

Le Festival Acadie Rock donne rendez-vous à la communauté acadienne devant le Centre culturel Aberdeen pour une fête de quartier de 15h à 17h. Le tintamarre se rassemblera à 17h30 puis la foule commencera son trajet vers le Parc Riverain. C’est là que sont attendus Julie Aubé de Moncton, Vishtèn de l’Île-du-Prince-Édouard, Sweet Crude de la Louisiane, Daniel Bélanger du Québec et La Dame Blanche de Cuba.

Dieppe

Des activités sont prévues sur la Place 1604 mercredi à partir de 14h30. Le tintamarre débutera à 18h sur la rue Gauvin, en face du Marché de Dieppe. C’est sur scène que la fête se poursuivra, avec les prestations du groupe folk Seconde Nation, de l’incontournable Lisa LeBlanc et des Néo-Écossais Radio Radio à partir de 19h.

Tracadie

Un spectacle mettant en vedette plusieurs artistes de la région sera présenté sous le grand chapiteau au 4104 rue Principale à partir de 14h30. Plusieurs activités sont organisées pour les enfants: Foam Party Acadien, jeux gonflables, maquillage et bricolage.

Le tintamarre débutera à 18h. Les véhicules du cortège partiront du complexe S.A. Dionne tandis que les marcheurs et les cyclistes commenceront depuis de l’hôtel de ville à 18h30.

Une soirée musicale suivra au marché centre-ville. En guise de bouquet final, le feu d’artifice éclatera à 22h.

Bouctouche

À l’Île-aux-Puces, les comédiens et l’orchestre maison Cordes-de-Bois ouvriront le bal dès 10h. Le grand tintamarre commence à 14h30 devant le nouveau marché des fermiers pour se rendre au Pays de la Sagouine. La fête s’y poursuivra 16 h 30 avec Daniel Goguen, Rhéal LeBlanc, Hert LeBlanc et Réveil.

Richibucto

Le parc municipal Jardine accueillera des activités pour les enfants et un spectacle de musique mercredi de 13h à 16h. C’est de là que partira le tintamarre sous les coups de 15h.

Saint-Louis-de-Kent

Le lever du drapeau géant de 30 pieds de hauteur sur 60 pieds de largeur aura lieu à 10h devant l’église. Les résidents pourront profiter de la musique de Robert Vautour et Luc Gallant de 11h à 13h30 au Centre Aquakent. C’est de là que partira le tintamarre à 13h45.

Lamèque

Les festivités débuteront avec une messe à l’église Notre-Dame-des-flots à 10h. Les activités suivront à partir de 12h30 devant l’édifice religieux: maquillage, jeux gonflables, danse en line, kangoo jumps et prestations musicales des artistes de la région. Le tintamarre débutera à 18h et le tout se terminera par un concert de Laurent Sivret.

Shediac

Le traditionnel tintamarre retentira à 17h55 devant la maison Pascal-Poirier. La foule se dirigera jusqu’au parc Pascal-Poirier où sera présenté un spectacle mettant en vedette Laurie LeBlanc et Danny Boudreau

Atholville

Le festival des Sommets organise le traditionnel tintamarre sur la rue Notre-Dame à 18h, qui sera suivi d’un spectacle sous le grand chapeau situé près de l’hôtel de ville. Des feux d’artifice viendront clore l’événement à 22h.

Cap-Pelé

Le 15 août sera célébré à la plage l’Aboiteau à compter de 15h00. Les artistes Countryside, Art Richard et Bourée d’joie se produiront sur scène pendant l’après-midi et le début de la soirée. Le tintamarre aura lieu à 18h30 et des feux d’artifice seront lancés à 22h.

Petit-Rocher

La rue Principale sera fermée de 14h à 19h30 pour la fête des Acadiens. Ronald Leblanc, Phil Athanase, Caroline Boudreau et Stéphane Hébert viendront réchauffer l’atmosphère. Un tintamarre est prévu à 18h, peu après la levée du drapeau.

Kedgwick

La population de Kedgwick est invitée à se rendre à la Halte routière à 18h30 pour le tintamarre et la levée du drapeau. Les festivités se poursuivront sur le pont Rodolphe Lavoie avec Disco Gus.

Shippagan

La fête débutera à midi au Parc du Centenaire où auront lieu de nombreuses activités ludiques. De 15h à 17h30, le spectacle de magie de Philippe Thériault sera suivi par le son des guitares de Shane Larocque et André Thériault. Le parc sera le point de départ du tintamarre dans les rues de Shippagan qui commencera dès 18h.

Miramichi

Le 15 août sera fêté au parc Ritchies Warf de 11h30 à 15h30 avec un tintamarre prévu à midi et plusieurs activités pour les enfants. Les groupes Réveil, Révolution et la troupe de danse Cuba sont attendus sur scène.

Memramcook

Les Acadiens sont appelés à se faire entendre devant le Monument-Lefebvre. Le tintamarre de Memramcook résonnera à 18h. Les artistes Chaffrail, Suroît et Réveil se produiront sur scène à partir de 14h et des feux d’artifice illumineront le ciel de la belle vallée dès 22h.

Fredericton

Les festivités se dérouleront sur la Place des officiers à partir de 15h, avec des activités pour petits et grands et un concert de la formation Grou Tyme. Quant au tintamarre, il se mettra en branle à 17h et se rendra à l’hôtel de ville de Fredericton. L’action se déplacera de nouveau vers la Place des officiers après 19h30 où se produira le groupe La Trappe.

Saint-Jean

Le Musée du Nouveau-Brunswick ouvrira gratuitement ses portes toute la journée. Après la levée du drapeau acadien à midi devant l’hôtel de ville, le musée organisera une dégustation de pâtisseries acadiennes, accompagnée de musique traditionnelle jouée par la famille Babineau jusqu’à 14h. Maquillage, bricolage d’instruments de musique, confection d’une murale, les enfants auront de quoi s’occuper tout l’après-midi.

Île-du-Prince-Édouard

À Charlottetown, les célébrations débuteront à 15h30 au quai à Peakes, avec un tintamarre qui se dirigera vers Victoria Row. Les festivités se poursuivront avec un spectacle de cirque du Carnaval en promenade suivi des prestations musicales de Karine Gallant, Zakk Cormier, Mario Robichaud et les Faux Pas.

Nouvelle-Écosse

Le festival acadien de Clare revivra le temps d’une journée mercredi dans la Baie Sainte-Marie. Un pique-nique est prévu au site historique de la Pointe-à-Major à partir de 11h. À 18h, le tintamarre partira de la Rivière-aux-Saumons pour se rendre à l’Université Sainte-Anne. Le groupe La Virée! viendra enflammer la soirée sur le campus dès 19h30.