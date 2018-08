La banque alimentaire de Shediac grandit

La banque alimentaire de Shediac est en pleine expansion. Le Vestiaire Saint-Joseph a acheté l’ancienne succursale d’Alcool NB afin d’y installer son magasin d’occasion.

Les dirigeants du Vestiaire Saint-Joseph de Shediac ont eu de la chance en 2018. Faisant face à un manque d’espace, ils tentaient depuis des années de décider s’il valait mieux construire une extension à leur édifice, ou d’acheter un autre bâtiment en ville.

Il y a quelques mois, ils ont appris que la succursale d’Alcool NB – situé à deux pas de leur banque alimentaire – fermerait ses portes en mai lors de l’ouverture d’un nouveau magasin sur la rue Main. Ils avaient trouvé la parfaite solution à leur problème.

«Ça, c’est tellement bien adonné. Je pense que toutes mes prières ont été répondues. C’est sur le même terrain que le vestiaire, juste à côté. C’est bien à la vue du public et on partage un terrain de stationnement avec l’IGA (la Coopérative de Shediac) et Big Fish», explique Carole Boudreau, directrice générale du vestiaire.

À l’heure actuelle, le Vestiaire Saint-Joseph a un magasin d’occasion de 4000 pieds carrés. Les profits permettent d’offrir des services aux quelque 500 clients qui visitent sa banque alimentaire chaque mois. La nouvelle surface sera plus de deux fois plus grande, soit 10 000 pieds carrés.

Le nouveau magasin d’objets usagés sera aussi mieux situé que l’ancien.

«Il y a beaucoup de monde qui pense que notre magasin d’occasion est seulement accessible aux clients de la banque alimentaire. En déménageant, j’espère que le monde va réaliser que c’est pour le grand public. Tout le monde peut donner, acheter ou faire du bénévolat.»

L’expansion permettra au Vestiaire Saint-Joseph d’effectuer des changements qui la feront devenir une banque alimentaire moderne. L’espace libre deviendra un centre communautaire où les clients pourront participer à des formations visant à améliorer leur autonomie.

Le modèle s’inspire des banques alimentaires comme le Centre Peter McKee, de Moncton, ou la banque alimentaire de Fredericton.

«On prévoit avoir une cuisine collective, des programmes de GED, d’éducation en nutrition, etc. On veut avoir autant d’outils que possible pour aider à sortir les gens de la pauvreté. C’est la direction qu’il faut prendre avec les banques alimentaires», explique le président de l’organisme, Judson Cassidy.

Si des centaines de personnes fréquentent la banque alimentaire de Shediac chaque mois, bien d’autres personnes qui vivent dans la misère ne cherchent pas l’aide du vestiaire «parce qu’ils sont trop fiers ou ils ont peur qu’on les voie». M. Cassidy estime que la nouvelle formule permettra d’établir un contact avec ces individus.

«On souhaite les joindre. Même si ce n’est pas pour la nourriture, s’ils viennent chercher de l’aide avec leur éducation, pour comment préparer un CV ou pour avoir plus d’estime de soi, ça peut les aider à améliorer leur situation.»

L’ouverture du nouveau magasin d’occasion est prévue le 18 août, selon M. Cassidy.