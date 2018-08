Fête nationale de l’Acadie: où seront les chefs?

C’est la tradition, les politiciens ne manquent jamais de profiter de la Fête nationale de l’Acadie pour faire le plein de poignées de main. C’est d’autant plus vrai à neuf jours du déclenchement des élections provinciales. Voici où se trouveront les chefs des principaux partis politiques en ce 15 août 2018.

Brian Gallant, Parti libéral

15h45 – Caraquet – Rencontre avec la SANB

17h – Caraquet – Cérémonie officielle de la Fête nationale

18h – Caraquet – Grand Tintamarre

«Le 15 août est une journée pour célébrer la riche culture et le dynamisme des Acadiens et Acadiennes partout autour du monde. J’invite tous les gens du Nouveau-Brunswick à participer aux nombreuses célébrations acadiennes de la province. Bonne fête nationale de l’Acadie à tous et toutes!» – Brian Gallant

Blaine Higgs, Parti progressiste-conservateur

13h – Caraquet – Visite de la Place du Festival

16h – Caraquet – Réception de la municipalité

18 h – Caraquet – Grand Tintamarre

«Les Acadiens ont tellement de raisons d’être fiers. Le message des groupes communautaires, des artistes, des écrivains et des peintres qui gardent l’Acadie vivante ne se fait pas seulement entendre au Nouveau-Brunswick, mais partout dans le monde. Je suis fière du coeur acadien qui bat dans ma province et je suis impatient de le célébrer, le 15 août, mais chaque jour aussi. Joyeuse fête de l’Acadie!» – Blaine Higgs

David Coon, Parti vert

10h – Saint-Louis-de-Kent – Levée du drapeau acadien

13h – Richibucto – Célébrations du compte à rebours «1 an avant» du CMA 2019

16h30 – Memramcook – Festivités de la Fête nationale et Tintamarre

20h30 – Moncton – Festival Acadie Rock.

« La fête nationale de l’Acadie est une célébration de l’identité distincte du peuple acadien. Le Parti vert du Nouveau-Brunswick souhaite rétablir et renforcer l’intégrité de la dualité et de l’égalité des deux communautés de langue officielle dans les domaines des soins de santé, de l’éducation, de la prestation de services et du leadership des institutions.» – David Coon

Jennifer McKenzie, NPD

11h – Tracadie – Festivités de la Fête nationale sous le Grand chapiteau

11h45 – Tracadie – Rencontre avec la SANB

14h – Petit-Rocher – Le Rendez-vous acadien

16h – Caraquet – Réception de la municipalité, cérémonie officielle et Grand Tintamarre

«Je suis vraiment fière d’être Néo-Brunswickoise et de vivre dans cette province berceau de l’Acadie. La culture francophone et acadienne et toutes les autres rendent nos vies plus riches et vivantes. En cette journée de la Fête nationale des Acadiens et Acadiennes, soulignons leur contribution à notre société, souvenons-nous de notre histoire et célébrons la richesse culturelle de notre province.» – Jennifer McKenzie