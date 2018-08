Le vieux hippie s’amène à la Foire agricole de Saint-André

L’artiste acadien Cayouche sera la principale tête d’affiche de la Foire agricole de Saint-André, qui tiendra se déroulera dans la communauté rurale, du 16 au 19 août.

Le réputé chanteur à la longue barbe montera, samedi soir, sur la scène extérieure aménagée aux abords du Centre récréatif de Saint-André, là même où se dérouleront l’ensemble des activités qui sont prévues à l’horaire.

Les festivités débuteront jeudi avec la tenue en journée d’une vente de garage organisée par les Filles d’Isabelle et du traditionnel bingo qui suivra en soirée.

Ces festivités prendront de l’ampleur, vendredi soir, avec l’ouverture officielle de la foire, la tenue du populaire «pageant des guidounes», suivi d’un spectacle musical.

La journée de samedi sera sans doute prisée par les visiteurs qui auront droit à un rallye de VTT, à la présence de plusieurs animaux de ferme, à des jeux gonflables pour enfants et finalement aux spectacles de Cayouche et du groupe Mad Mary.

Les activités se poursuivront dimanche avec un défilé dans les rues de la communauté rurale, la musique de l’artiste Blond Bernier et des feux d’artifice qui illumineront le ciel de Saint-André en fin de soirée.

Tout au long des festivités, il sera de plus possible de se mouiller dans la piscine du centre récréatif, d’admirer de la machinerie et de l’équipement agricole et d’encourager les participantes d’un tournoi de balle-molle tout féminin.

Cette foire agricole s’ajoute à une pléiade d’évènements qui se tiendront dans la grande région de Grand-Sault cette fin de semaine prochaine et qui comprenant entre autres le Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard ainsi que les célébrations du 150e anniversaire de la paroisse Assomption.