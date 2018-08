Un nouveau drapeau géant pour Saint-Louis-de-Kent

Chaque année, la municipalité de Saint-Louis-de-Kent hisse un nouveau drapeau géant de l’Acadie, un drapeau qui coûte plus de 5000$. - Gracieuseté

Faire flotter un drapeau de 30 pieds sur 60 pieds, du début à la fin de l’été, n’est pas une tâche facile. C’est avec un budget annuel de plus de 5000$ et un couturier officiel que le village de Saint-Louis-de-Kent entretient son drapeau géant de l’Acadie.

Il y a 135 ans, en 1883, l’instructrice Marie Babineau, de Saint-Louis-de-Kent, brodait le premier drapeau tricolore français étoilé conçu par Mgr Marcel François Richard.

En 2009, la municipalité surnommée le «berceau du drapeau de l’Acadie» a eu l’occasion d’entreprendre un projet unique afin de célébrer son rôle dans la fondation du symbolisme acadien. Avec le soutien de Patrimoine Canada, elle a érigé un immense mât de presque 40 mètres (130 pieds) sur lequel a été monté un drapeau géant de 9,1 mètres sur 18,2 mètres.

Situé en face de l’église, il est visible depuis la route 11, c’est-à-dire une distance de près de 2 km.

Entretenir un drapeau de cette taille représente cependant un véritable défi. En raison de la force des vents, les employés municipaux sont forcés de le descendre périodiquement, et ce, afin qu’il soit réparé.

«On a toujours deux drapeaux. Le drapeau dure deux à trois semaines et on doit le descendre pour la maintenance. On monte un drapeau pendant que l’autre se fait réparer», explique Danielle Dugas, maire de Saint-Louis.

«C’est spécial d’avoir la chance de travailler sur un tel projet. C’est une partie importante de notre histoire», ajoute Donat Gallant, couturier responsable des réparations du drapeau.

Certaines années, les vents sont moins puissants et le drapeau, qui pèse 60 livres (27,2 kg), flotte de nombreuses semaines sans être endommagé. D’autres étés, comme c’est le cas cet été, la météo cause davantage de maux de tête aux administrateurs locaux.

«Cette année, c’est une année exceptionnelle. Il vente beaucoup. On l’appelle le “drapeau yo-yo”, parce qu’il monte et descend tout le temps», explique Marie-Paul Robichaud, directrice générale de Saint-Louis.

Chaque année, le 15 août, le village de Saint-Louis-de-Kent monte un nouveau drapeau géant de l’Acadie au sommet de la butte qui surplombe la rivière Kouchibouguakis.

La municipalité achète ses drapeaux géants à The Flag Shop, une entreprise qui avait auparavant un magasin à Moncton. Depuis la fermeture de sa succursale au Nouveau-Brunswick, les drapeaux sont livrés à Saint-Louis-de-Kent à partir de la Colombie-Britannique.

Les drapeaux sont fabriqués à partir de matériaux spéciaux qui combinent légèreté et robustesse. Ils coûtent environ 5500$. À cela s’ajoute un budget annuel de 200$ à 400$ pour l’entretien, selon la météo.

Depuis 2009, les fonds de Patrimoine Canada se sont écoulés, mais la municipalité continue de brandir son drapeau géant.

«On se doit de continuer. On ne pourrait pas avoir ce gros mat là et ne pas avoir de drapeau dessus. Il y a une fierté autour de l’histoire qui va derrière ça», explique Mme Dugas.

Deux cérémonies de levée du drapeau officielles ont lieu chaque année. Une première a lieu en mai, avec les élèves de l’école locale et la chorale de la paroisse Saint-Louis-des-Français. La deuxième a lieu le 15 août, lors de l’inauguration du nouveau drapeau.

La levée du drapeau de mercredi aura lieu à 10h. Elle sera suivie d’une messe, d’un dîner de fricot et d’un spectacle musical avec Robert Vautour et Luc Gallant.