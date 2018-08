Dix hommes arrêtés pour avoir tenté d’acheter des services à une travailleuse du sexe

Le Service régional de Codiac de la GRC a arrêté dix hommes qui ont tenté d’acheter des services à une travailleuse du sexe. Ces arrestations font partie des efforts continus visant à lutter contre la prostitution. La police se trouvait dans le secteur des rues Dufferin, St. George et Park à Moncton le 15 août, en soirée.

Les hommes arrêtés viennent de Moncton, de Cap-Pelé, de Petitcodiac, d’Irishtown et de Sussex. Ils sont âgés de 24 à 67 ans.

«Nous effectuons régulièrement des opérations ciblant les individus qui tentent d’acheter des services à une travailleuse du sexe,» explique le caporal Jacques Cloutier du Service régional de Codiac de la GRC.

«Nous encourageons les membres du public à communiquer avec la police s’ils voient des véhicules s’arrêter sur le bord de la rue et qu’ils croient que l’occupant du véhicule tente d’acheter des services à une travailleuse du sexe. Les membres du public devraient noter la marque, le modèle et la couleur du véhicule et, si possible, le numéro de plaque d’immatriculation.»

Tous les hommes arrêtés ont été remis en liberté sur promesse de comparaître en cour provinciale à Moncton le 15 novembre 2018.