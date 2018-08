EXCLUSIF – Élections provinciales : pas de débat en français à Radio-Canada

Les francophones du Nouveau-Brunswick pourraient devoir se passer d’un débat des chefs dans leur langue sur les ondes du diffuseur public durant les élections provinciales.

L’Acadie Nouvelle a appris que Radio-Canada Acadie prévoit remplacer le traditionnel débat des chefs en français par un forum citoyen bilingue en collaboration avec CBC.

Des citoyens seront invités à venir en studio poser un nombre égal de questions en anglais et en français aux chefs des partis politiques qui pourront y répondre dans la langue de leur choix.

Le diffuseur public entend avoir recours à la traduction simultanée en ondes et dans la salle.

La formule proposée par Radio-Canada et CBC ne fait pas l’affaire d’au moins un parti politique.

Le journal a obtenu une lettre signée par les coprésidents de la campagne du Parti libéral à l’attention des responsables des deux stations.

Dans leur missive datée du 14 août, Joan Kingston et le député Serge Rousselle demandent à Radio-Canada et CBC de «revoir» leur proposition qui risque de susciter une «ferme opposition» de la part des Néo-Brunswickois «tant anglophones que francophones».

«Les électeurs francophones manqueront des portions entières de réponses dans leur propre langue et, à la place, entendront un ou une interprète tenter de traduire un événement en direct», dénoncent Mme Kingston et M. Rousselle.

«Si, par exemple, la question au sujet des soins de santé est posée en anglais, et le chef y répond en anglais, est-ce juste pour le tiers de francophones qui n’auront qu’entendu le chef par l’intermédiaire d’un ou d’une interprète au sujet de cet enjeu politique important?»

Les coprésidents demandent aux responsables de revenir «aux principes éprouvés» durant les élections précédentes avec deux débats dans «chacune des langues officielles».

La missive du Parti libéral ne dit pas si le premier ministre Brian Gallant participera ou non au forum si les stations refusent de changer leur formule.

Personne n’était disponible à Radio-Canada, jeudi après-midi, pour nous accorder une entrevue sur la question.

Selon un document préparé par Radio-Canada et CBC et dont l’Acadie Nouvelle a également obtenu copie, la nouvelle formule a notamment pour objectifs de «sensibiliser les électeurs anglophones aux enjeux des électeurs francophones, et vice versa».

Le diffuseur public estime également que le forum permettra de «bien refléter la diversité du Nouveau-Brunswick».

«Cette collaboration entre CBC et Radio-Canada s’inscrit dans la stratégie du diffuseur public de se rapprocher de son public», peut-on lire dans le document.

Brian Gallant est le seul chef de parti parfaitement bilingue.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, apprend le français et a récemment lu des discours en français publiquement.

Le chef du Parti vert, David Coon, avait été écarté du débat en français de Radio-Canada en 2010. Il accorde toutefois souvent des entrevues en français aux médias et s’exprime en français sans note.

Jennifer McKenzie du NPD parle un peu le français, contrairement à Kris Austin de l’Alliance des gens.

Les élections commencent officiellement le 23 août. Le scrutin aura lieu le 24 septembre.

Plus de détails à venir.