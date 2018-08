Pêche au homard: début de saison «exceptionnel»

Les pêcheurs de homard du détroit de Northumberland connaissent un début de saison «exceptionnel». Le prix sur les quais est plus élevé que l’an dernier, et les débarquements s’approchent des niveaux historiques.

Patrick Landry a commencé à pêcher le homard sur son propre bateau il y a trois ans, mais il vit dans le milieu depuis bien plus longtemps. Son père, André Landry, et son grand-père maternel, Blair Léger, ont passé des décennies sur la mer, et ils ont pris le soin de partager leurs expériences avec le jeune pêcheur de Grand-Barachois.

Patrick Landry a donc vu l’industrie traverser des hauts et des bas au fil des ans. Mais il n’a jamais vu une saison comme celle-ci.

«Le homard qu’on a là, je n’ai jamais vu ça de ma vie!»

Michel Richard, de l’Union des pêcheurs des Maritimes, mentionne que les pêcheurs du sud du détroit de Northumberland ont pris en moyenne environ 2500 livres de homard, le premier jour de la pêche. Certains, plus chanceux ou plus rusés, en ont capturé jusqu’à 3500. Le jour du lancement, un pêcheur a affirmé à l’Acadie Nouvelle que certaines années, les débarquements dépassaient à peine 8000 livres pour la saison entière.

Dans la portion centrale de la zone de pêche, la moyenne des débarquements s’est élevée à environ 2000 livres de homard, le jour du lancement. Dans le nord, aux quais de Pointe-Sapin et Loggiecroft, la moyenne a été d’environ 1500 livres.

«Les débarquements ont baissé un peu partout depuis le lancement. On commence à voir des chiffres un peu plus normaux. Mais les débarquements sont très très bons. À travers la zone, dans la première semaine, on voit des améliorations de 10% à 15%, même 20% à certains endroits.»

Le prix du homard est légèrement plus élevé cette année qu’il l’était en 2017. Les acheteurs paient en général 4,50$ la livre pour le homard de petite taille (canner) et 5,00$ la livre pour le gros (market). L’an dernier, ils payaient 4,25$ et 4,75$, respectivement.

En août 2017, des pêcheurs du centre du détroit de Northumberland avaient manifesté devant une usine de transformation à Sainte-Anne-de-Kent pendant une journée afin d’exprimer leur frustration envers les prix. Ils s’indignaient du fait que le prix soit plus de 2$ la livre plus bas qu’il était au printemps, dans les eaux du Nord-Est.

Cette année, la différence des prix d’une saison à l’autre n’est pas aussi élevée. Les pêcheurs du Nord-Est ont reçu 5,00$ à 5,50$ la livre pour leurs prises au printemps.

«Le prix n’est pas aussi bon qu’au printemps, mais la situation est quand même mieux que l’an dernier. J’ai aussi compris que certains acheteurs ont dit à leurs pêcheurs qu’ils devraient recevoir un ajustement à la hausse par la fin de la saison», mentionne M. Landry.

«C’est plus facile de payer les bills. Tout le monde se cherche un deuxième homme de pont. Vraiment, une saison comme ça, ça aide tout le monde.»

Selon M. Richard, certains signes laissent voir l’avenir d’un bon oeil. Les pêcheurs de la zone 25, qui s’étend de Pointe-Sapin à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, capturent beaucoup de homard juste en dessous de la taille minimale pour la pêche commerciale. Par l’an prochain, ces crustacés seront assez gros pour être vendus sur les quais.

La pêche d’automne dans le détroit de Northumberland a été lancée le 9 août. Elle se terminera le 10 octobre.