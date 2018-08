Serge Cormier porte plainte à la GRC après une confrontation avec des manifestants

Un rassemblement impromptu à Tracadie organisé par des travailleurs saisonniers a tourné au vinaigre lundi dernier au point où le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, s’est tourné vers la GRC pour porter plainte.

Jullie Rogers-Marsh, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, confirme qu’une enquête a été lancée cette semaine pour vérifier des allégations d’agression et de vol, mais aucun chef d’accusation n’a encore été déposé.

En début de semaine, un groupe de personnes a profité de la présence du député Cormier à une annonce de financement à l’Accueil Sainte-Famille de Tracadie, un organisme qui soutient les femmes victimes de violence conjugale, pour réclamer la mise en place de mesures supplémentaires pour venir en aide aux travailleurs des industries saisonnières. Exceptionnellement, aucun média de la région ne s’y trouvait.

L’altercation a rapidement dégénéré, raconte Serge Cormier. Des individus du groupe auraient saisi l’occasion pour s’en prendre au député et à son personnel de façon verbale et physique.

«Quand je suis arrivé, j’ai été encerclé par un groupe, avec certains individus qui étaient plus vocaux que d’autres. On peut parler de violence verbale. Après une quinzaine de minutes d’échanges, je voulais leur expliquer où nous en étions avec le dossier, je leur ai dit que je devais rentrer dans l’édifice pour faire l’annonce. Je me suis dirigé vers la porte, mais on m’a bloqué le passage. J’ai décidé de retourner vers mon véhicule. Un individu m’a agrippé le veston et mon bras. Il m’a crié des insultes.»

L’Acadie Nouvelle a contacté Alma Breau Thibodeau, présidente du Comité d’action de l’assurance-emploi de la Péninsule acadienne, qui se trouvait sur place, mais elle n’a pas encore donné de suite à notre message.

Plus de détails à venir