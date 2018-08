Une cure de rajeunissement pour le quai de Pointe-du-Chêne

Le quai de Pointe-du-Chêne subira une cure de rajeunissement de 3,6 millions $ grâce à des investissements des gouvernements provincial et fédéral.

Le quai de Pointe-du-Chêne accueille près de 250 000 visiteurs chaque année, ce qui en fait l’une des cinq attractions touristiques les plus importantes de la province, selon Don Boudreau, président de l’administration portuaire.

Le quai situé près de la frontière de la ville de Shediac a une demi-douzaine de commerces – dont deux restaurants, une boutique de souvenirs et une entreprise de croisières -, ainsi que près de 200 bateaux de plaisance saisonniers. De plus, quatre pêcheurs, la GRC et La Garde côtière du Canada y accostent leurs navires.

Certains secteurs du quai populaire sont en piètre état. Les administrateurs tentent depuis quelques années d’obtenir le soutien financier d’Ottawa et de Fredericton afin d’effectuer des modernisations.

Ils ont eu de bonnes nouvelles, mardi, quand des élus des deux paliers de gouvernement se sont rendus sur le quai afin d’annoncer un projet majeur pour améliorer la sécurité et la durabilité de l’infrastructure.

«Sur le côté sud, le mur en arrière du restaurant Sandbar est pas mal délabré. Il était grandement temps qu’il soit remplacé», affirme Don Boudreau, président de l’Association portuaire de Pointe-du-Chêne.

Les travaux incluent une évaluation environnementale, la réparation du mur en avant en béton et la reconstruction des rampes de mise à l’eau. Le projet comprend également la restauration de la rive derrière les hangars à appâts du quai et la reconstruction des murs intérieurs et sud du port.

Les travaux sur le mur sud doivent être lancés en novembre et se terminer avant la prochaine saison estivale. Un autre mur, celui du bassin intérieur, devrait être complété d’ici à l’automne 2019.

Le projet a lieu grâce à un investissement de 1,84 million $ du gouvernement fédéral par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, en plus d’une somme égale du gouvernement provincial via la Société de développement régional. L’Administration portuaire de Pointe-du-Chêne investit pour sa part 410 000 $.

Une fois les travaux terminés, les administrateurs du port entreprendront des démarches pour avoir un projet de dragage afin d’éliminer des accumulations de sable à l’entrée du port intérieur.

Mardi, le ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, Dominic LeBlanc, ainsi que le député provincial de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Victor Boudreau, se sont rendus au quai de Pointe-du-Chêne afin d’annoncer la contribution des deux paliers de gouvernement.