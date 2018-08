Grand-Sault a aussi son jardin enchanteur

L’endroit n’a certes pas l’envergure du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, mais il vaut tout de même le détour.

Paul Plourde, un résident de Grand-Sault, a eu la bonne idée de commencer à aménager en 2015 un imposant jardin à l’arrière de sa résidence.

Puisque l’endroit convoité par celui-ci longe un sentier fort prisé par les marcheurs qui n’est pas situé sur son propre terrain, le septuagénaire a contacté l’organisme Sentier NB afin de proposer cet aménagement paysager peu banal.

«Je ne me suis pas du tout heurté à une lourdeur administrative, bien au contraire, tout a été fait rapidement. Je crois que Sentier NB a rapidement compris que ça ne ferait qu’embellir la place…», a expliqué Paul Plourde.

L’ensemble des épiceries de Grand-Sault l’a épaulé en faisant don sans hésiter de plusieurs plantes chaque saison estivale.

Des particuliers de Drummond et de Saint-André ont également imité le geste des commerçants en faisant parvenir des fleurs au jardinier en herbe, tout comme le Jardin botanique du N.-B. qui s’est aussi volontairement prêté au jeu.

En faisant visiter les lieux au représentant de l’Acadie Nouvelle, Paul Plourde s’est dit particulièrement fier de l’aménagement sur place d’un moulin format réduit, un legs d’Arthur E. Rossignol, de Saint-André.

«J’ai croisé des gens de l’Ontario et du Québec qui marchaient, ils ont eu une belle surprise en voyant tout ça m’ont-ils raconté. On a eu tellement de beaux commentaires des gens qui passent disant qu’on embellit la province».

Paul Plourde dit consacrer 25 heures par semaine afin de procéder à l’entretien des lieux, qui sont accessibles tout juste à l’arrière de la rue Main, à Grand-Sault.

«Trois années plus tard, le jardin gagne en beauté et en grandeur, il n’est jamais trop tard pour le visiter et emprunter le sentier, les fleurs sont toujours présentes jusqu’à l’automne…», a fait savoir le principal intéressé.