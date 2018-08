Les libéraux promettent un ministère de l’Égalité des Femmes

L’autobus de campagne du parti au pouvoir a fait un premier arrêt à Moncton, dimanche après-midi. Brian Gallant en a profité pour présenter les mesures de sa plateforme électorale consacrées à l’égalité entre les sexes.

Le chef des libéraux a notamment promis de transformer le bureau de la Direction de l’égalité des femmes en ministère à part entière doté de plus de personnel et d’un budget.

Le mandat de ce nouveau ministère sera de favoriser l’égalité des femmes au sein de toutes les couches de la société, et ce, par la défense des droits, le recours à l’analyse fondée sur le genre, la réduction de la violence fondée sur le genre et la promotion de l’équité salariale dans les secteurs public et privé.

«Avoir un département avec un ou une sous-ministre qui se consacre à ce dossier va nous aider à avoir une économie plus équitable. C’est important pour s’assurer qu’on ait plus de femmes dans des positions d’influence et faire en sorte qu’on ait une perspective féminine lorsqu’on prend des décisions», a lancé Brian Gallant, accompagné de sa femme Karine et de la ministre des Finances Cathy Rogers.

Selon un communiqué du parti, ce nouveau ministère sera financé grâce à «la réaffectation de ressources provenant d’autres secteurs du gouvernement».

Le premier ministre promet également de maintenir la parité hommes-femmes lorsque vient le temps de faire des nominations au sein de gouvernement.

L’équipe libérale s’engage aussi à offrir aux propriétaires de petites entreprises une formation subventionnée sur les façons de «promouvoir des milieux de travail plus diversifiés et équitables».