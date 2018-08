Une pizzeria traditionnelle italienne s’installe à Bathurst

Une pizzeria traditionnelle italienne, Pizza 13, s’installe dans les murs de la brasserie Au Bootlegger, qui a pignon sur la rue Main, à Bathurst.

Le propriétaire de Pizza 13 propose de la pizza unique en son genre dans la région Chaleur, indique son propriétaire, Antoine Attard.

Depuis près d’un an, il travaille, teste, peaufine, améliore ses recettes de pâtes, de sauces et les combinaisons pour offrir un produit original et riche en saveur.

«Je propose de la pizza traditionnelle italienne à base de pâte fine maison et de produits frais. Les tomates viennent de la Sicile. D’autres ingrédients sont importés comme la fameuse Bayonne (Mozzarella-parmesan-fromage de chèvre-prosciutto-miel).»

Antoine est originaire de Marseille dans le sud de la France. Il a déménagé à Bathurst en 2016 avec l’intention de démarrer son entreprise, une fois bien installé. Après quelques années à travailler comme gestionnaire, il a acquis plusieurs connaissances qui lui ont permis de développer son entreprise. Pour M. Attard, la restauration est une histoire de famille, mais surtout une passion.

«Mes grands-parents possédaient un restaurant en France qui proposait toute sorte de plat italien, dont la pizza. Déjà, tout petit, je m’intéressais aux techniques de cuisson dans le four à bois lorsque mon grand-père préparait son pain et ses pizzas.»

Katherine Lanteigne, une des propriétaires de la brasserie Au Bootlegger, dit que Pizza 13 apporte de la valeur ajoutée à leur établissement.

«Pizza 13 ajoute une autre ambiance au centre-ville de Bathurst. On avait déjà en tête l’idée d’avoir de la nourriture dans notre brasserie. Après plusieurs discussions avec Antoine, on a finalement conclu ce partenariat pour avoir une pizzeria. On est fier d’accueillir une autre PME sous notre toit, en plus de AKA Beer.»

Le nom Pizza 13 vient du numéro du département (Bouches-du-Rhône) français d’où est originaire Antoine Attard.