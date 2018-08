Bathurst: la construction du bateau fantôme pourrait débuter cet automne

Le projet de construction d’une réplique grandeur nature du bateau fantôme devient de plus en plus une réalité, à Bathurst. La ville a obtenu un emprunt conditionnel de 150 000$ de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, et ce, avant de commencer les travaux de construction, cet automne, sur la promenade Waterfront.

Le coût du développement de ce projet est compris dans une fourchette variant de 250 000$ à 300 000$.

La ville de Bathurst a entrepris des pourparlers avec les gouvernements provincial et fédéral en ce qui concerne leur participation à ce projet qui, selon le maire Paolo Fongemie, fera rayonner Bathurst aussi bien sur le plan provincial, national qu’international.

«Il est important d’avoir la participation des deux autres paliers de gouvernements. L’octroi de notre emprunt par la Commission des emprunts capitaux s’avère conditionnel à leur participation. Les pourparlers vont bon train avec nos partenaires et on souhaite qu’ils participent à concurrence de 50% du coût total du projet, c’est-à-dire 25% pour chaque palier de gouvernement.»

Début des travaux sur la promenade Waterfront

Les premiers travaux consisteront à aménager le terrain qui devra abriter le bateau fantôme sur la promenade Waterfront.

«Nous allons commencer à aménager le terrain dès cet automne. Pour ce qui est de l’installation du bateau fantôme, on pense qu’il devrait être en place au printemps. En principe, on devrait installer le bateau fantôme à la place du phare, sur la promenade Waterfront. Le bois du phare est pourri et si on ne procède pas à des travaux d’entretien on devra le détruire, car il représente un danger pour le public.»

Développer le tourisme dans la région

La ville de Bathurst espère que le bateau fantôme sera une attraction aussi importante pour le Nouveau-Brunswick que peut l’être l’immense homard pour la ville de Shediac. La légende du vaisseau fantôme de la baie des Chaleurs est bien connue dans la région, mais aussi ailleurs, indique le maire Fongemie.

Plusieurs histoires entourent la légende du bateau fantôme. L’une des plus connues est celle du capitaine Craig, un pirate dont le bateau aurait coulé dans la baie au début du 19e siècle.

«En plus de l’aspect touristique, nous allons ajouter un volet culturel au projet. Il existe différentes versions de la légende du bateau fantôme. Nous avons l’intention de réaliser des pièces de théâtre et de présenter des contes et des légendes sur notre site», explique le maire Fongemie.

Bien sûr, la ville s’attend également à créer des emplois de guides touristiques et de conteurs.

C’est Denis Hachey, propriétaire du gîte l’Étoile du Havre, à Bathurst, qui est la tête pensante de ce projet.

La ville de Bathurst s’est toutefois appropriée le projet afin de s’assurer de créer un attrait touristique majeur pour toute la région.