Richibucto: les voisins de l’usine nauséabonde se disent désillusionnés

Un an et demi après le début des opérations et de nombreuses promesses brisées, les voisins d’Omera Shells, à Richibucto, sont encore forcés de vivre avec des odeurs nauséabondes.

Yvon Bélanger est désillusionné. Il a perdu le compte du nombre de fois qu’on lui a promis qu’une solution avait été trouvée pour éliminer ou réduire les mauvaises odeurs dans son quartier. Chaque fois, les émanations nauséabondes ont fini par revenir.

Vendredi, il a observé un camion qui a déchargé une cargaison de coquillages de fruits de mer à la porte arrière de l’usine d’Omera Shells. Il a tout de suite remarqué qu’on n’avait pas traité le produit immédiatement afin de prévenir la propagation des odeurs, comme le veeut la stratégie mise de l’avant par le porte-parole, Fernand Gaudet en juin.

Les employés ont plutôt attendu jusqu’à lundi matin avant de se mettre à l’oeuvre.

Dès dimanche soir, une odeur de «décomposition» régnait dans le voisinage.

«Ils ont vidé ça là, ça a coulé et ils l’ont laissé là pendant deux jours. Ce matin (lundi), ils sont arrivés pour traiter les fruits de mer et ça sentait encore pire. Là, on s’est mis à tousser dans la maison. On a fermé les fenêtres et le système de ventilation, mais on sent encore ça», mentionne-t-il

M. Gaudet ajoute que ses voisins et lui n’ont pas réussi à dormir durant la nuit de dimanche à lundi, et ce, en raison de l’odeur de «décomposition».

M. Bélanger remet en question les affirmations de M. Gaudet, qui avait affirmé il y a deux mois que la situation était beaucoup mieux cette année qu’en 2017. Selon lui, il n’y a pas eu d’amélioration.

«Ce n’est pas mieux que c’était, c’est peut-être même pire. Si ça s’était amélioré au moins… mais là, on ne croit plus rien.»

«Une situation impossible»

M. Bélanger et son épouse, Odette, se sont acheté une copropriété à Dieppe. Ils souhaitent vendre leur maison de la rue Morgan, à Richibucto, mais ils reconnaissent qu’elle a maintenant très peu de valeur, et ce, en raison des odeurs.

Il a fait savoir qu’au moins deux de ses voisins ont tenté de vendre leur maison. Des acheteurs potentiels se sont cependant retirés de l’échange à la dernière minute en raison des odeurs.

«C’est une situation impossible. Il n’y a personne qui ne veut venir ici. C’est triste parce que c’est un très beau lieu. Il y a plusieurs lots prêts à être développés.»

Moins de 300 mètres

En plus d’être situé tout près d’une demi-douzaine de résidences, l’usine d’Omera Shells est à moins de 300 mètres de l’école primaire Soleil-Levant et du tout nouveau Centre Kent-Nord.

Le centre multifonctionnel avec patinoire intérieure doit ouvrir ses portes en novembre, alors que les jeunes retourneront à l’école dans deux semaines.

La saison de pêche au homard dans le détroit de Northumberland, elle, dure jusqu’à la mi-octobre.

«Les parents ne laisseront pas ça faire. Il y a un comité parental qui surveille la situation», assure M. Bélanger.

En juillet, le maire de Richibucto, Roger Doiron, a affirmé que le conseil municipal était de moins en moins patient dans le dossier d’Omera Shells.

La municipalité n’a cependant pas le pouvoir d’imposer des sanctions à l’usine – comme des amendes ou une fermeture forcée.

De tels pouvoirs reviennent au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, c’est-à-dire le ministère qui a délivré le permis de construction et qui a donné le feu vert au projet après une étude d’impact environnemental.

Le ministère fédéral de la Santé pourrait aussi intervenir s’il juge que l’usine représente un risque au bien-être des voisins.

Omera Shells

Omera Shells a ouvert ses portes l’an dernier après avoir reçu une subvention conditionnelle à la création d’emplois de 440 000$ et un prêt à terme de 2,2 millions $ d’Opportunité NB. Au moment de l’annonce de soutien financier, on avançait que 74 emplois seraient créés à Richibucto.

Sur le site internet d’Omera Shells, on affirme qu’en saison de pointe, une quarantaine de personnes travaillent à l’usine.

L’Acadie Nouvelle a tenté de contacter des porte-paroles d’Omera Shells, mardi après-midi, mais nous n’avons pas réussi à les joindre avant notre heure de tombée.