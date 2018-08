«Trou noir»: jusqu’à 5 semaines de prestations supplémentaires

Le «trou noir» désigne la période qui s’écoule entre la fin des prestations d’assurance-emploi des travailleurs saisonniers et le début du travail dans les usines de transformation. - Archives

Ottawa vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des travailleurs saisonniers. Celles-ci profiteront notamment aux travailleurs du Nouveau-Brunswick touchés, de près ou de loin, par le phénomène du «trou noir».

Concrètement, le gouvernement de Justin Trudeau a décidé d’investir 189 millions$ pour mettre en place un nouveau projet pilote. Ce système accordera jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations à l’assurance-emploi aux travailleurs des industries saisonnières admissibles dans les régions ciblées.

Ces régions sont celles où la proportion de prestataires saisonniers par rapport à la population active totale et les taux de chômage étaient plus élevés que la moyenne en 2017. Les travailleurs des industries admissibles doivent commencer à toucher des prestations entre le 5 août dernier et le 30 mai 2020.

Le gouvernement estime que dans le cadre du projet pilote, 51 500 travailleurs des industries saisonnières bénéficieront de semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi, dont environ 7000 au Nouveau-Brunswick.

Ottawa consacre aussi jusqu’à 41 millions $ sur deux ans pour mettre en place avec les provinces et territoires des subventions salariales et des programmes de formation professionnelle et d’aide à l’emploi destinés aux travailleurs des industries saisonnières.

