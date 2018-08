Élections: la société civile réclame un débat en français

Les représentants d’une vingtaine d’organismes acadiens ont cosigné une lettre, mardi, pour convaincre Radio-Canada Acadie de présenter un débat des chefs en français durant la campagne électorale.

Les membres de la Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick se disent en «profond désaccord» avec la décision du diffuseur public de présenter un forum citoyen bilingue en collaboration avec CBC à la place du traditionnel débat des chefs en français.

«La langue française est une langue officielle au Nouveau-Brunswick et Radio-Canada se doit donc de respecter cette réalité», écrivent les organismes.

Une pétition en ligne a également été lancée.

La lettre a notamment été signée par les représentants de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones, de l’Association acadienne des artistes professionnels et du Conseil économique.

«Les francophones de cette province méritent un espace où seront débattus les enjeux qui touchent directement à leur réalité et méritent d’entendre les points de vue des différents partis dans leur langue maternelle», avancent les signataires.

L’ex-commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Katherine d’Entremont, le juriste Michel Doucet et l’homme d’affaires Jean-Claude Savoie ont également signé la lettre à titre personnel.

«Un débat en français permet également aux électeurs d’évaluer la capacité des différents chefs de parti de s’exprimer dans cette langue; une compétence révélatrice du degré de leur engagement envers le respect des droits linguistiques et des enjeux de la communauté acadienne et francophone de la province.»

«Pas facile» le français, dit Blaine Higgs

Le chef de l’information de Radio-Canada Acadie, Denis Robichaud, a déjà indiqué que le diffuseur public ne pouvait pas présenter le traditionnel débat en français parce que le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, ne parle pas la langue de Molière.

«Devant cette réalité, nous avons proposé aux partis d’organiser un débat des candidats et d’y déléguer un représentant francophone, mais cette option a été rejetée par le Parti libéral.»

Lors de son élection à la tête du Parti progressiste-conservateur, en 2016, Blaine Higgs avait promis d’apprendre le français à temps pour les élections.

Mardi, M. Higgs a confié que l’apprentissage du français n’était «pas facile», même qu’il se débrouille «relativement bien».

«Je me suis aperçu qu’il y a environ quatre dialectes dans la province et ça ne rend pas les choses faciles», a-t-il dit en anglais.

«Je peux lire un document (en français) et comprendre ce que ça dit, mais quand quelqu’un me parle en français, je n’arrive pas à suivre à la vitesse qu’il me parle.»

«C’est ça mon défi en ce moment et je travaille là-dessus. Je pense que c’est important que je puisse communiquer dans les deux langues et j’y ai mis beaucoup d’effort.»

David Coon veut deux débats

Le chef du Parti vert, David Coon, a également envoyé une lettre aux responsables de Radio-Canada Acadie et de CBC, mardi.

Selon M. Coon, le forum citoyen bilingue proposé par le diffuseur public «n’est pas la meilleure façon de servir les deux communautés de langues officielles».

«Par conséquent, nous sommes en faveur de deux débats distincts dans chacune des langues officielles.»

David Coon entend toute de même participer au forum bilingue.