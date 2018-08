Le Parti vert veut répéter son exploit de 2014

Le Parti vert a lancé sa campagne électorale, mardi, à Fredericton. Les verts espèrent faire de nouveaux gains après la victoire historique de leur chef, David Coon, dans la circonscription de Fredericton-Sud en 2014.

«Nous sommes engagés à réduire la pollution qui cause les changements climatiques et à mettre fin à l’arrosage et aux coupes à blanc généralisées de nos forêts, sans oublier d’établir des budgets justes, efficaces et responsables», a déclaré M. Coon. Le Parti vert promet aussi de lutter contre la pauvreté et pour de meilleurs services en santé mentale. «En unissant nos efforts, nous pouvons faire tellement plus. Ensemble, nous avons l’expérience, le talent, les valeurs et les moyens de surmonter les défis auxquels notre province est confrontée.»