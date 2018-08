Little Salmon River: vol d’une génératrice portative

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec le vol d’une génératrice portative et une remorque couverte qui a été endommagée à Little Salmon River.

Le 20 août, à 9h, la GRC s’est rendue sur le chemin Little Salmon River, où une génératrice portative CAT INV2000 jaune avait été volée. De plus, une remorque et d’autres pièces d’équipement ont été très endommagées.

L’incident se serait produit entre le 17 et le 20 août 2018.

Quiconque a des renseignements au sujet de cet incident est prié de communiquer avec la GRC au 506-433-7700 ou, anonymement, avec Échec au crime (www.crimenb.ca ou 1-800-222-8477).