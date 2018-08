Bathurst: bisbille entre la Ville et le promoteur de l’ancien site de la Smurfit-Stone

Le promoteur de l’ancien site de l’usine Smurfit-Stone s’impatiente. Raymond Boudreau accuse la Ville de Bathurst de ne pas lui remettre 150 000$ du gouvernement provincial pour défaire les trois silos qui s’y trouvent toujours.

M. Robichaud a mal digéré d’apprendre que le gouvernement provincial a remis à la Ville de Bathurst l’argent pour défaire les trois silos sur son site.

«La Ville doit me remettre cet argent pour que je puisse embaucher une compagnie de Rivière-du-Loup afin de démolir les trois silos restants. Le site sera nettoyé de manière sécuritaire en respectant l’environnement. Cela prend deux à trois semaines pour défaire les silos. Je pourrai commencer mon projet une fois ces travaux complétés.»

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, avoue que sa Ville a eu 150 000$ de la province pour défaire les trois silos restants.

Toutefois, il dit que la municipalité n’a aucune intention de remettre cet argent au promoteur de l’ancienne usine Smurfit-Stone.

Si le gouvernement avait l’intention de remettre cet argent au promoteur du site, il l’aurait faire directement auprès ce dernier, indique le maire Fongemie.

«La Ville a reçu ce montant pour détruire les silos, et nous sommes en train de regarder légalement comment on peut le faire. La Ville ne peut pas aller sur une propriété qui ne lui appartient pas pour aller détruire une infrastructure. On attend les directives notre avocat dans ce sens pour décider de la suite des choses. Je ne peux pas donner un échéancier, mais on aimerait que certaines choses évoluent dans les prochains mois.»

Le bras de fer entre la Ville de Bathurst et le promoteur du site semble loin d’être résolu.

Cela fait quelques semaines que M. Boudreau a demandé à rencontrer le conseil municipal au sujet des derniers développements dans le dossier.

«Je n’ai toujours pas eu de réponse de la part du conseil municipal à ma demande de rencontre. C’est décevant que la Ville préfère garder cet argent au lieu de me le remettre pour faire les travaux. Après les élections, si le gouvernement change cet argent ne sera plus disponible», de déclarer M. Boudreau.

«La Ville dit que ce n’est pas elle qui retarde le projet sur le site, mais cela fait quatre ans que tout ceci dure. Il est temps d’avancer les choses. La Banque ne veut pas me prêter d’argent pour réaliser le projet parce que les silos sont toujours sur le site», de déclarer M. Boudreau.»

Cependant, le maire Fongemie mentionne qu’il ne sert à rien de rencontrer M. Boudreau à ce moment-ci.

Bref historique de l’ancien site de l’usine Smurfit-Stone

L’usine Smurfit-Stone a fermé ses portes en 2005 laissant près de 270 personnes sans emploi.

En 2010, la compagnie américaine Green Investment a racheté les propriétés de l’usine de pâtes et papiers.

Elle a rasé la plupart des installations, en laissant les lieux dans un état désastreux. Les terrains ont été achetés par Raymond Robichaud pour la somme de 1$ en 2016.

Ce dernier veut y construire des logements, une station-service et un terrain de camping.