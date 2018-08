Immigration: Maxime Bernier s’en prend à ses collègues députés et à son chef

Alors que les conservateurs à Ottawa se préparaient mercredi matin à annoncer leur politique en immigration, Maxime Bernier s’en est remis, encore une fois, à Twitter pour critiquer sa formation politique.

Le député conservateur a aussi écorché au passage son chef Andrew Scheer.

Dans un gazouillis lancé moins d’une heure avant la conférence de presse à Ottawa de deux de ses collègues, M. Bernier s’est plaint du sort qu’il a subi quand il a parlé de diversité et d’immigration, la semaine dernière.

«Ainsi donc, après m’avoir désavoué la semaine dernière et m’avoir dit de fermer ma gueule, mes collègues viennent de se rendre compte que les Canadiens considèrent ce sujet important et veulent en entendre parler? Bel exemple de leadership fort!», a-t-il écrit.

La semaine dernière, le chef conservateur a désavoué son député. Dans un communiqué, puis au cours d’un point de presse convoqué pour exprimer de vive voix sa réaction, M. Scheer a assuré qu’il ne partageait pas les opinions de M. Bernier et a rappelé que celui-ci n’a aucun rôle officiel au sein de son caucus.

Les deux hommes s’étaient affrontés dans une course au leadership l’an dernier. M. Scheer avait gagné contre M. Bernier au 13ième et dernier tour. Plus de 49% des militants continuaient à appuyer le Beauceron et un peu plus de 50% s’étaient tournés vers son adversaire.

Ces militants se réunissent en congrès à Halifax, jeudi.