Importante saisie de drogues à la prison de Renous

Des agents correctionnels ont découvert le pot aux roses, lundi à la prison de Renous. La valeur des drogues interceptées alors qu’un détenu tentait de les introduire dans l’établissement à sécurité maximale est évaluée à 22 000$.

Parmi les objets interdits saisis, on retrouve entre autres 13,13 grammes d’héroïne, 15,86 grammes de hachisch, 29,35 grammes de cannabis, 9,18 grammes d’ecstasy, des perles d’hydromorphone (un dérivé de la morphine) et des comprimés de suboxone (un combiné de buprénorphine et de naloxone qui sert à traiter la dépendance aux opioïdes).

La police a été informée de la saisie et mène une enquête, selon un communiqué de presse de Service correctionnel Canada publié mercredi matin.

Ce dernier dit disposer de divers outils pour freiner l’introduction de substances illicites dans ses établissements, dont des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogues. Ces outils sont utilisés lors de la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.