FNCSF: un deuxième mandat à la présidence pour Mario Pelletier

Mario Pelletier, membre du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, briguera un deuxième mandat à la présidence de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones.

Sa nomination est survenue ce week-end, lors du 28e congrès annuel de la FNCSF, qui s’est tenu à Halifax.

«Ce vote de confiance me va droit au cœur! Je tiens à remercier ceux et celles qui, comme moi, travaillent à l’avancement et au respect des droits des minorités francophones au pays. Plusieurs enjeux demeurent et nous comptons les affronter de plein fouet», explique M. Pelletier.

Ghislaine Foulem, présidente du conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, s’est dite encouragée par la nomination de son collègue.

«La longue expérience de monsieur Pelletier est garante d’un deuxième mandat solide, voué à l’avancement de l’éducation de langue française. Nous sommes très heureux de cette nomination», dit-elle.

En plus d’être engagé dans le milieu scolaire, M. Pelletier est aussi impliqué dans sa communauté. Il est notamment membre du conseil municipal d’Eel River Crossing, dans le Restigouche.