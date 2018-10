Postes Canada: les employés du N.-B. prêts pour une éventuelle grève

À moins d’un revirement de dernière minute, les employés de Postes Canada déclencheront une série de grèves tournantes à travers le pays à partir de lundi matin.

Après 10 mois de négociation pour renouveler les conventions collectives, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé dimanche le début d’une série de grèves tournantes, si aucune entente n’était signée avant minuit.

Les premières villes touchées par ce mouvement de grève seront Victoria, Edmonton, Windsor et Halifax, dès minuit. L’arrêt de travail dans ces quatre endroits sera de 24 heures et les municipalités ou provinces concernées changeront de jour en jour (autre texte en page 14).

Le syndicat s’est tout de même engagé à livrer les chèques de pension et d’aide sociale, comme il l’a fait dans le passé.

«En fin de semaine, Postes Canada avait la possibilité d’empêcher qu’une interruption de service commence lundi matin. Mais, comme elle le fait depuis près d’un an, elle a plutôt préféré refuser de discuter des enjeux qui comptent pour nos membres», a déclaré Mike Palecek, président national du STTP.

Même si le Nouveau-Brunswick sera épargné lundi, Line Doucet, officière de grief du STTP pour la section de Moncton, se dit prête à faire face au conflit.

«Pour le moment, tout le monde se tient au bout de son siège», lance-t-elle. «C’est l’incertitude, on a beaucoup d’appels de nos membres, beaucoup de questions. Nos pancartes sont prêtes et on attend que le syndicat nous dise où on s’en va.»

Line Doucet explique que le recours à la grève tournante a été choisi pour limiter le plus possible l’impact sur les usagers.

«La livraison du courrier aura lieu, mais elle pourrait être ralentie d’un ou deux jours», souligne la syndicaliste.

Sa section proteste notamment contre la surcharge de travail. «À cause du manque de personnel, la rotation de poste n’est pas aussi fréquente et on doit se pencher plus souvent pour soulever des colis, dit-elle. Selon un rapport, nous subissons plus de blessures au travail que tous les autres fonctionnaires.»

Line Doucet, officière de grief du STTP pour la section de Moncton. – Archives

L’impasse demeure

La convention collective des syndiqués de Postes Canada est échue depuis décembre 2017 et les 10 mois de négociation qui se sont écoulés depuis n’ont pas permis de dénouer l’impasse.

Après avoir obtenu un mandat de grève de ses membres, le 11 septembre, le STTP a d’abord menacé de déclencher une grève le 26 septembre, avant de se raviser.

Postes Canada a finalement présenté une nouvelle offre globale à ses employés, au début d’octobre, mais en vain; le syndicat l’a jugée insuffisante. La Société d’État a offert des augmentations salariales de 1,5%, tandis que le syndicat réclamait une hausse de 3,5%.

«Ça fait des années qu’on a des augmentations de 1%, alors que le niveau de l’inflation était de 3% l’an dernier», déplore Line Doucet.

La question des inégalités de traitement entre les travailleurs urbains et les postiers en milieu rural, moins bien rémunérés, fait aussi partie des points d’achoppement.

Lise-Lyne Gélineau, présidente de la section montréalaise du STTP, affirme que les membres ne souhaitent pas débrayer, mais que «la balle est dans le camp» de l’employeur.

Tandis que la popularité grandissante du magasinage en ligne s’est accompagnée d’une charge de travail accrue pour les facteurs, la partie patronale a refusé samedi une nouvelle proposition concernant notamment l’évaluation de leurs itinéraires selon le volume de courrier, rapporte-t-elle.

Dans un courriel transmis à La Presse canadienne dimanche, la société d’État s’est à nouveau défendue en affirmant répondre «à de nombreux enjeux soulevés par le syndicat» et avoir déjà «déposé une offre significative qui comprend des augmentations de salaire, la sécurité d’emploi et l’amélioration des avantages sociaux, et qui ne demande aucune concession».

Avec des extraits de la Presse Canadienne.