Cannabis NB: déjà des étagères vides à combler à Campbellton

Un manque de produits et un trop grand enthousiasme de la part des consommateurs ont causé une première rupture de stock.

C’est pratique d’avoir un producteur de cannabis dans sa cour arrière.

La succursale de Cannabis NB de Campbellton le sait. À peine a-t-elle ouvert ses portes mercredi dernier que la succursale a été victime de sa popularité… ou à tout le moins de la popularité de son produit nouvellement légalisé.

En rupture de stock, elle a dû fermer ses portes temporairement, soit pour une durée d’environ cinq heures, samedi dernier.

Le vendredi 19 octobre, la succursale de Campbellton est demeurée ouverte jusqu’à l’heure régulière de fermeture (21h), mais comme l’inventaire de produits était bas, elle n’a pu rouvrir que vers 15h le lendemain après-midi.

Pour y arriver, Cannabis NB a dû passer un coup de fil à l’un de ses partenaires locaux, c’est-à-dire le producteur Zenabis d’Atholville.

«Nous avons un très bon partenariat avec Cannabis NB pour qui nous sommes un fournisseur officiel. Ils nous ont demandé si on pouvait réapprovisionner leur inventaire qui était passablement bas. Et on a répondu par l’affirmative. Comme on est juste à côté, à Atholville, ça n’a pas été un problème de livrer le tout rapidement», a indiqué John Kondrosky, responsable de l’approvisionnement chez Zenabis.

Chez Zenabis, on se dit que le fait d’avoir reçu cet appel deux jours seulement après l’ouverture de la succursale de Campbellton (et de la légalisation du cannabis) démontre le côté novateur de Cannabis NB.

«Je ne dirais pas que je suis surpris. C’est certainement une situation particulière, mais il faut savoir que c’est encore tout nouveau pour nous, pour Cannabis NB et pour tout le pays. On ne sait pas comment le marché va réagir. En attendant, tout ce que nous pouvons faire, c’est de répondre à cet enthousiasme le plus efficacement possible», indique-t-il.

Des problèmes de dernière minute

Selon Cannabis NB, la situation qui s’est produite à Campbellton est en soi exceptionnelle de par la mesure prise (fermeture), mais bon nombre des autres succursales ont aussi dû composer avec un inventaire particulièrement bas.

«Avant que la légalisation entre en vigueur, Cannabis NB a commandé un portfolio complet de produits afin de stocker suffisamment les magasins.

alheureusement, en raison de problèmes logistiques et autres problèmes de dernières minutes rencontrés par les fournisseurs, nous n’avons pas reçu l’entièreté de ce qui avait été commandé originalement. Les détaillants de partout au pays connaissent actuellement une situation similaire», souligne Marie-Andrée Bolduc, porte-parole de Cannabis NB.

Mme Bolduc confirme que son organisation continue de surveiller de près la quantité de produits dans ses magasins.

«Nous travaillons avec les fournisseurs afin d’obtenir des niveaux de produits normaux. Avec les livraisons de produits prévus – et pourvu que les commandes soient complètes dans les prochains jours et les prochaines semaines –, nous ne prévoyons pas de fermetures de magasins à court terme», ajoute-t-elle.

Pour ce qui est du total de ventes pour la première semaine d’activité, Mme Bolduc soutient que Cannabis NB devrait produire un bilan d’ici les prochains jours.