Un lot d’un demi-million gagné dans le Nord-Est

Un gros lot de 524 295,20 $ a été gagné ce week-end dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Le billet chanceux contient la combinaison du deuxième prix du tirage de vendredi dernier de Lotto Max.

Le ticket chanceux a six des sept numéros du tirage, 10, 15, 16, 17, 19, 27 et 38, en plus du numéro bonus, soit 9.

Loto atlantique indique que le billet a été vendu dans une succursale du comté de Gloucester, sans spécifier quelle municipalité. Cela implique qu’il a été vendu dans une communauté ayant moins de cinq points de vente de billets de loterie.

Deux billets vendus en Ontario contiennent également la combinaison gagnante du deuxième prix de Lotto Max. Les détenteurs de ces billets recevront aussi la somme de 524 295,20 $.

Le prix principal de Lotto Max, une cagnotte de 60 millions $, n’a pas été remporté. Il est donc reporté à vendredi prochain, avec 55 prix Maxmillions de 1 million $ chacun.

Le prix principal du tirage de samedi soir de la Lotto 6/49 a quant à lui été remporté. Un joueur de loterie de l’Ontario et un autre du Québec se partagent la somme de 7 millions $.