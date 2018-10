Campbellton tend la main au hockey mineur: «On ne veut pas un Centre vide»

Le conseil municipal de Campbellton se dit prêt à discuter à nouveau avec l’Association de hockey mineur Restigouche Nord afin de sauver les meubles pour la saison, et ce, dit-il, pour le bien-être des joueurs.

Ce changement de cap survient après la publication, vendredi soir sur le site web de l’AHMRN, de la liste de ses équipes et de leur composition. Il s’agissait de l’élément de discorde principal qui opposait les deux entités.

En raison de cette dispute et de la position ferme de la Ville dans ses demandes, l’AHMRN avait pris la semaine dernière la décision de jouer uniquement sur les autres patinoires de la région, principalement celle de Dalhousie. Cette décision avait alors été qualifiée d’irrévocable pour la saison actuelle.

Avec cette nouvelle donnée en main, la Ville dit par contre avoir tout en sa possession pour faire les regroupements nécessaires afin d’appliquer sa controversée carte loisir. Elle souhaite, du coup, se rasseoir à la table avec l’AHMRN afin d’éviter que le Centre civique soit complètement exclu de la saison 2018-2019. Elle souhaiterait également éviter l’annulation probable du tournoi Arnold Maisey et du Jamboree annuel, deux activités qui génères d’importantes retombées économiques pour la région.

Aucune discussion formelle n’a toutefois été entamée avec l’association jusqu’ici a confirmé le conseil.

«Mais dans les prochains jours, on espère pouvoir s’asseoir avec les dirigeants de l’association et voir ce qui peut être fait», explique le conseiller Frédéric Daigle, parlant au nom du conseil.

«On souhaite un retour des jeunes ici, au moins ceux de Campbellton, des communautés partenaires (Listuguj, Pointe-à-la-Croix et Tide Head) et des familles qui ont procédé à l’achat de la carte loisir. C’est certain qu’on n’est pas intéressé à avoir un Centre civique vide. Ce n’est bon pour personne, ni nous, ni les joueurs, ni la grande communauté du Restigouche», poursuit M. Daigle.

Lors d’un point de conférence de presse de 45 minutes lundi en fin de journée, le conseil exposé de long en large la problématique du financement de son Centre civique. On a répété qu’il s’agit d’une entité régionale qui – en ce sens – devrait jouir d’un appui financier de tout un chacun au Restigouche, et non seulement des citoyens de Campbellton comme c’est le cas actuellement.

Selon les chiffres avancés par la Ville, il en coûterait annuellement 1,7 million $ pour faire fonctionner le Centre civique. À l’opposé, celui-ci ne générerait qu’environ 500 000$ de revenus, ce qui laisse un manque à gagner annuel d’environ 1,2 million $.

«On entend beaucoup de choses dans la communauté, comme quoi – par exemple – le Centre civique est mal géré, que c’est un éléphant blanc. Mais on a déjà fait des efforts pour régler la situation, tenter des choses comme faire venir une compagnie privée. Et ça n’a pas fonctionné. Là, on doit tenter autre chose, une approche différente, soit la coopération régionale et la carte loisir», a noté pour sa part le président du comité des finances de Campbellton, le conseiller Gilbert Cyr, réitérant le souhait de voir toutes les communautés du Restigouche faire partie d’une formule de financement régionale qui comprendrait également une gestion régionale.

«Politique» sur le dos des enfants

Le conseil a par ailleurs été beaucoup plus conciliant lors de ce point de presse qu’il l’a été au cours des derniers jours envers l’AHMRN. Dans un communiqué de presse long de trois pages envoyé aux médias vendredi, il accusait en effet l’organisation de faire de la «politique» sur le dos des enfants.

«L’Association de hockey mineur est une organisation gérée par des bénévoles et bon nombre de ceux-ci proviennent de municipalités qui ne contribuent pas au Centre civique. Ces personnes ont décidé de faire de la petite politique et d’utiliser l’association en tant que véhicule pour exprimer leur frustration au détriment de nos jeunes», peut-on lire dans le communiqué.

Au préalable, l’AHMRN avait elle-même accusé Campbellton de faire preuve d’une intransigeance démesurée à son endroit tout simplement afin d’utiliser ses joueurs pour faire pression sur les communautés qui ont décidé de ne pas devenir partenaires.