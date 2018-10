Un moussant succès pour le Bierfest Les Chutes

Les participants au Bierfest Les Chutes ont savouré bières et cidres artisanaux. - Collaboration spéciale: Gilles Fournier

C’est à guichets fermés que s’est déroulé le Bierfest Les Chutes de Grand-Sault, samedi. Les participants ont apprécié la formule misant sur des cervoises concoctées par des micro-brasseurs artisanaux.

Le fleuve Saint-Jean était la thématique cette année de l’événement qui s’est déroulé au Centre E & P Sénéchal.

«L’événement dépasse nos attentes. Nous avons misé cette année sur des microbrasseries situées au Nouveau-Brunswick C’est la première fois qu’on met l’accent sur des microbrasseries. Nous sommes heureux de voir qu’une fois de plus, c’est à guichets fermés que se déroule le Bierfest» a indiqué Marco Gagnon, membre du comité organisateur du Bierfest Les Chutes 2018.

Les 200 amateurs de bière ont dégusté les cervoises présentées par six microbrasseries et une cidrerie néo-brunswickoises longeant le fleuve. Ayant des teneurs variées en alcool et concoctées avec des recettes secrètes, les bières présentées avaient en commun leur authenticité.

Réal Desrosiers, de la Communauté rurale de Saint-André, a apprécié sa première participation à l’événement.

«J’aime bien les bières artisanales fabriquées à la maison. Ceci me donne une chance de voir différentes bières. Ils ont des bières pour différents goûts. Je suis content de voir qu’il y a autant de bières locales. C’est excellent!», a-t-il partagé.

«J’avais participé à un festibière à Moncton. Là, il y avait plus de 2 000 personnes. Ici c’est plus intime» d’ajouter Pierre Desjardins, de Grand-Sault.

Un habitué de l’événement, Ronald Ouellette, également de Grand-Sault, apprécie particulièrement l’ambiance.

«C’est ma 4e ou 5e participation. J’aime essayer des choses différentes. Nous avons de bons producteurs au Nouveau-Brunswick. Ça prend ce genre d’événement pour faire découvrir les bières d’ici. C’est un bel attrait et ça apporte des gens d’ailleurs qui partagent le goût de la bière», a-t-il raconté.

Cidre

Cette année, à défaut de vin, des cidres étaient disponibles pour ceux qui sont moins friands de bière. La Red Rover Craft Cider a présenté son cidre automnal agrémenté de cannelle en plus de son cidre printanier. La cidrerie était la seule à offrir des produits libres de gluten.

«C’est la première année que nous n’avons pas de vignoble présent à notre événement. Il y a des personnes qui aiment notre événement, mais qui aiment moins la bière que d’autres. Cette année, nous avons une cidrerie qui présente une option à la bière. Tant les femmes que les hommes ont apprécié leurs cidres», a expliqué Marco Gagnon.

En plus d’étancher la soif et de favoriser l’éclosion de nouvelles amitiés, l’événement a aussi bénéficié au Centre jeunesse Oasis. Les microbrasseries ont remis 2000$ pour appuyer ce centre résidentiel pour filles et garçons âgés de 10 à 18 ans souffrant d’un trouble de comportement ou de problèmes socioaffectifs.