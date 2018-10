Baleine noire: les pêcheurs optimistes, mais prudents

Les représentants de l’industrie de pêche du N.-B. ont eu leur première rencontre sur les baleines noires avec le nouveau ministre de la Pêches et des Océans, Jonathan Wilkinson, mardi. Ils sont optimistes, mais prudents, face à la saison de pêche de 2019.

Le ministre Wilkinson a affirmé à un groupe de représentants de pêcheurs de la côte est, mardi à Halifax, qu’il souhaite adopter des mesures qui assureront «l’équilibre vital» entre la protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord et la prospérité des milliers de pêcheurs, leurs familles et les communautés qui dépendent des fruits de la mer.

Des représentants de pêcheurs estiment que le gouvernement semble sincère dans sa volonté de les inclure dans l’élaboration du plan de protection des baleines de 2019. Ils resteront cependant vigilants en raison de leur expérience de la dernière année.

«L’an dernier, à un moment donné, il y a eu une coupure au niveau de l’écoute. En janvier et en février, on n’entendait plus parler du ministère (des Pêches et des Océans). Tout à coup, à la réunion du comité consultatif pour le crabe des neiges (à la fin février), on a appris – sans consultation préalable – qu’on nous imposait des zones de fermetures», explique Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Les pêcheurs ont eu la chance mardi de partager leurs préoccupations et leurs opinions sur la protection des baleines noires – une espèce menacée dont il reste moins de 450 individus au monde – au ministre et à ses fonctionnaires. Ils avancent que l’équilibre proposé par le ministre Wilkinson est effectivement possible.

Selon eux, les fermetures par anticipation ne sont pas la solution. En avril, le ministère des Pêches et des Océans a fermé une importante zone de pêche au coeur du golfe du Saint-Laurent avant qu’on observe des baleines se déplaçant vers le secteur. Les pêcheurs demanderont que toute fermeture dans l’avenir ait lieu en fonction des détections de baleines.

Les pêcheurs de homard du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie demanderont aussi des exemptions aux fermetures dans les eaux peu profondes. En juin, des homardiers ont été forcés de lever leurs casiers, situés à deux ou trois kilomètres de la côte, quand une seule baleine noire a été observée à 20 kilomètres de là.

«Basé sur la science canadienne et les données des cinq dernières années, le risque qu’il y ait des baleines à l’intérieur de 20 brasses (120 pieds) de profondeur – plus près de la côte – est très faible», indique M. Mallet.

Si aucune baleine n’est décédée dans le golfe du Saint-Laurent en 2018, les fermetures de zones de pêche ne sont probablement pas la cause principale, selon plusieurs pêcheurs. Ils sont de l’avis que l’élimination des cordages flottants a eu un plus grand impact positif.

«La baleine s’alimente en surface. Elle a la bouche ouverte et avec ses fanons elle balaie la surface de l’eau. Si une ligne horizontale se présente dans sa route, c’est là qu’elle peut s’empêtrer», ajoute le DG de l’UPM.

Des signes d’ouverture

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a récemment fait preuve d’ouverture aux idées des pêcheurs de homard de la région de Grand Manan. La manoeuvre fait le bonheur de l’ensemble de l’industrie de la pêche.

Les homardiers de Grand Manan prendront le large dans la baie de Fundy le 13 novembre. Tout comme les pêcheurs du golfe du Saint-Laurent, ils doivent vivre avec des baleines noires dans leur zone de pêche.

«Ces pêcheurs ont proposé un projet pilote pour cette année avec différentes mesures de conservation et de protection. Il a été, en grande partie, accepté. C’est du nouveau pour nous, parce qu’à ce jour, il n’y avait aucune ouverture de la part du ministère par rapport à toutes les propositions qu’on a faites depuis le début de la crise», mentionne Martin Mallet, DG de l’UPM.

Le gouvernement a aussi accepté que des représentants de l’industrie de la pêche assistent à des réunions de scientifiques sur la baleine noire à la fin novembre. Bien qu’ils ne participeront pas à l’écriture de rapports scientifiques, ils pourront offrir aux chercheurs un différent point de vue.

Par la suite, les représentants de l’industrie finaliseront leurs propositions au MPO pour la protection des baleines en 2019. Les discussions se poursuivront lors d’une réunion du comité consultatif du homard, prévue en décembre, et celle du comité consultatif du crabe des neiges, vers la fin février.

Les mesures officielles de protection de la baleine noire seront dévoilées dans les plans de pêche, publiés durant les semaines avant le lancement des pêches printanières.