Cannabis NB: des ventes de 950 000$ en 48 heures

À la suite de la légalisation du cannabis dans l’ensemble du pays, le 17 octobre, les achats dans les 20 magasins de détail et la plateforme en ligne de Cannabis NB ont totalisé environ 950 000$ au cours des 48 premières heures d’activités.

Dans un communiqué de presse transmis aux médias mercredi après-midi, Cannabis NB indique que près de la moitié du montant total est le fruit des ventes faites en magasins lors de la première journée de législation, le 17 octobre (520 398$). Le lendemain, les ventes ont chuté de 32% pour atteindre 353 360$.

La vente en ligne a généré des ventes de 71 083$, dont 51 442$ le premier jour.

C’est dans la région de Fredericton (deux magasins) où les ventes totales ont été les plus importantes au cours des deux premiers jours de la légalisation, soit 172 975$. Aux succursales de Moncton et de Dieppe, les ventes ont atteint 145 547$.

Citant des problèmes d’ordre logistique et d’approvisionnement de dernières minutes, Cannabis NB n’a pas été en mesure d’offrir la gamme complète de ses produits les 17 et 18 octobre.

De plus, dans les magasins de détail des régions situées près d’autres provinces, comme Sackville et Campbellton, la demande a été plus forte que prévu étant donné l’achalandage de clients venant des provinces voisines.

«Cannabis NB continuera de surveiller attentivement les stocks dans tous ses magasins et travaillera en collaboration avec les fournisseurs pour faire en sorte que les stocks atteignent les niveaux normaux. Compte tenu des livraisons prévues, et tout dépendant si les commandes seront complètes lorsqu’elles arriveront au cours des prochains jours et des prochaines semaines, la fermeture de magasins n’est pas prévue à court terme», peut-on lire dans le communiqué.