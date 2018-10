Cannabis: quand légalisation rime avec banalisation

Julie-Michèle Boulay compte une quinzaine d’années d’expérience en intervention dans les écoles. Des cas, elle en a vus de toutes sortes passer à son bureau de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie. Des cas concernant la drogue aussi. Chaque fois, son intervention est ciblée sur l’éducation et la prévention. Son approche ne changera pas avec la légalisation du cannabis.

Cependant, elle sent que la dynamique est quelque peu différente avec ses élèves depuis quelque temps. Le fait de savoir qu’ils pourront acheter légalement leur pot dès qu’ils auront 18 ans est en train de modifier la perception de certains élèves et de banaliser ce produit, remarque-t-elle. Mais elle enchaîne qu’il faudra attendre bien plus d’une semaine pour savoir si le milieu des polyvalentes en sera chamboulé.

«Les choses vont changer et non, estime-t-elle. À notre polyvalente par exemple, nous avons déjà préparé des choses pour informer et assurer le mieux-être de nos élèves. Nous travaillons sur les voies positives afin qu’ils puissent aller chercher de l’aide quand ils en ont besoin. Mais il est vrai que nous avons évidemment davantage misé nos actions sur la consommation du cannabis récemment.»

Jusqu’à maintenant, son travail n’est pas plus compliqué, mais elle convient qu’il est encore un peu tôt pour en faire une évaluation certaine. Est-ce que ça risque de le devenir? Encore là, Mme Boulay ne peut apporter une réponse précise.

Car même si le cannabis à titre récréatif sera légal pour eux dans deux, trois ou quatre ans, il n’en demeure que pour l’instant, c’est toujours interdit dans les écoles. Les élèves n’ont pas le droit d’en apporter, d’en consommer ou de se présenter en classe sous l’effet de cette drogue, rappelle l’intervenante.

Évidemment, pas question non plus de se mettre la tête dans le sable. Elle sait que cette substance peut circuler dans l’école. Son travail – et celui de ses confrères et consoeurs des autres polyvalentes – est de faire comprendre aux jeunes les conséquences de leur consommation.

«C’est un peu comme pour l’alcool, fait-elle le parallèle. Ce n’est pas légal à leur âge, mais on sait qu’il y en a qui en consomme. Notre intervention sera ciblée sur la prévention et des effets à court et long terme de leur consommation. Il y a aussi une part de l’éducation qui vient des parents et de la communauté.»

Une éducation qui passe par un travail de collaboration de toutes les ressources scolaires disponibles dans une polyvalente, ajoute-t-elle.

«Ça peut devenir compliqué si nous ne sommes pas bien préparés et outillés. Heureusement, nous sommes bien entourés et, pour l’instant, nous continuons notre travail comme avant», indique Julie-Michèle Boulay.

Annie LeBlanc-Levesque, coordinatrice des relations stratégiques au District scolaire francophone Nord-Est, confirme que le sujet de la légalisation du cannabis à des fins récréatives a été abordé avec les directions d’écoles du territoire, qui devaient ensuite transmettre l’information à leur personnel.

Ces consignes rappellent que cette légalisation est néanmoins soumise à de nombreuses restrictions, dont l’interdiction de partager le cannabis avec des personnes d’âge mineure et que le produit doit être rangé hors de la portée des enfants.