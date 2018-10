Centre civique: Campbellton et le hockey mineur sur le point de s’entendre

L’Association de hockey mineur Restigouche Nord et la Ville de Campbellton ont effectué beaucoup de progrès concernant l’utilisation du Centre civique cette saison et seraient sur le point d’annoncer une entente dans ce dossier.

Un compromis serait survenu mardi soir à la suite d’une rencontre initiée par le conseil municipal.

Les élus de Campbellton avaient en effet émis, lundi, le souhait de rencontrer l’association afin d’explorer les options pour ramener l’association à utiliser son aréna.

Cet appel de la Ville aura finalement porté fruits. Et comme tout compromis, les deux parties n’ont pas obtenu tout ce qu’elles souhaitaient. La Ville et l’AHMRN se sont plutôt rencontrées au milieu de leurs demandes respectives.

Aucune entente n’aurait encore été signée de façon formelle, mais d’énormes progrès auraient été réalisés.

Ainsi, l’obligation de la carte loisir demeurerait, mais celle-ci ne sera pas requise pour la présentation d’événement ou tournoi. De cette façon, l’AHMRN pourrait organiser son 47e tournoi Bantam/Midget Arnold Maisey ainsi que son Jamboree Initiation/Novice, deux événements jusque là en péril en raison du désir des dirigeants du hockey mineur de ne pas utiliser le Centre civique..

De son côté, l’AHMRN aurait accepté de retourner partiellement au Centre civique. Partiellement, il faut le préciser, car l’association ne démantèlera pas les équipes déjà formées. La mesure ne toucherait donc qu’une minorité de joueurs, soit ceux possédant la carte loisir (Campbellton, communautés partenaires et achats individuels) de niveaux Initiation et Novice, deux groupes d’âge dont les équipes n’ont pas encore été complétées. On parle ainsi d’un tout petit groupe d’équipe, soit quatre, cinq tout au plus.

«On a fait des concessions, et la Ville aussi. Finalement, on s’est rejoint à mi-chemin. On n’a pas eu exactement ce que l’on voulait, la Ville non plus, mais c’est un début. Je crois qu’il faut voir cela comme étant positif. Au moins, on avance et on construit des ponts pour l’année prochaine, car on ne veut pas qu’une telle situation se reproduise», exprime Roger Hickey de l’AHMRN.

Selon ce M. Hickey, il s’est dit beaucoup de choses autour de la table mardi soir.

«Nous ne sommes pas d’accord avec plusieurs choses dites et écrites par la Ville à propos de nous au courant des dernières semaines, et on leur a fait savoir. Et vice-versa. Mais on a décidé de mettre nos différends de côté afin de travailler ensemble, et cela, pour les jeunes. Car nous, c’est uniquement pour eux qu’on est là», exprime M. Hickey.