L’idée de bannir les sacs de plastique fait son chemin au N.-B.

Après l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick sera-t-il la prochaine province à bannir les sacs d’épicerie jetables? De plus en plus de voix appellent le gouvernement à agir en ce sens.

Depuis plusieurs semaines, un groupe d’étudiants de Fredericton milite pour l’interdiction des sacs plastiques à usage unique partout dans la province. Ils souhaitent que le Nouveau-Brunswick imite l’Île-du-Prince-Édouard, où la distribution de ces sacs sera prohibée dès juillet 2019.

Adoptée en juin, la nouvelle loi prévoit que les consommateurs pourront soit amener leurs propres sacs, soit acheter des sacs en papier ou des sacs réutilisables. À partir du 1er janvier 2020, les entreprises qui distribueront des sacs de plastiques jetables gratuitement s’exposeront à des amendes.

Aidée d’autres étudiants de Fredericton, Lavalle Forbes, a lancé cet été une pétition s’attaquant aux sacs en plastique d’épiceries. Elle espère pouvoir un jour la déposer à l’Assemblée législative.

«Nous avons fait beaucoup de porte-à-porte. On a déposé la pétition dans des commerces de Fredericton, de Saint-Jean et de Moncton, maintenant on essaie faire passer le mot dans le nord du Nouveau-Brunswick», rapporte la jeune femme.

Forcer les consommateurs à apporter leurs propres sacs réutilisables lorsqu’ils font leurs courses permettrait de réduire les quantités de plastiques qui se retrouvent dans les décharges et dans la nature, argumente Lavalle Forbes. Quelque 10 000 tonnes de sacs plastiques se retrouvent chaque année dans les ordures au Nouveau-Brunswick.

«J’ai passé quelques mois au Maroc où la distribution des sacs de plastique n’est plus autorisée. J’ai trouvé que les gens se sont adaptés assez facilement. Je me suis dit: »Pourquoi ne ferait-on pas la même chose ici? »»

Mme Forbes croit que la réticence vient avant tout d’une partie des consommateurs.

Au Nouveau-Brunswick uniquement, on estime à environ 10 000 tonnes de sacs en plastique qui se retrouveraient annuellement aux ordures. – Archives

«La principale inquiétude, c’est l’argent. Les gens qui se servaient de sacs plastiques pour leurs poubelles ne veulent pas dépenser plus d’argent pour acheter des sacs à ordure.»

La page Facebook du groupe, Bannir les sacs en plastique NB, tente de populariser le mouvement engagé par de nombreux autres pays, dont l’Italie, la Chine, le Danemark, la France, le Maroc, le Kenya et le Rwanda.

Cette année, Montréal et Victoria ont décrété l’interdiction à leur tour et Vancouver a récemment voté pour bannir les pailles en plastique et les tasses en polystyrène. Pas plus tard que ce mercredi, le Parlement européen a adopté un texte visant à interdire les cotons-tiges, ustensiles, assiettes, pailles en plastique, mais aussi les emballages en polystyrène.

La mesure a même été évoquée lors de la campagne électorale. Les plateformes du Parti vert et du Parti libéral promettent d’interdire l’utilisation de sacs d’épicerie en plastique jetables dans les magasins de détail. Le parti de Brian Gallant suggérait de plus d’étudier la possibilité de développer une industrie de production de sacs à base de chanvre.

Le Grand Moncton se penche sur la question

En juin, l’enjeu a été abordé pour la première fois lors d’une rencontre entre les municipalités de Dieppe, Moncton et Riverview à l’initiative du conseiller Pierre Boudreau. Ce dernier souhaiterait voir une interdiction des sacs d’épicerie jetables, mais aussi des pailles, des tasses et autres ustensiles de plastique.

Un groupe de travail regroupant des représentants des trois villes et du centre de tri Eco 360 a été mis sur pied depuis. Il devra présenter son travail et faire une série de recommandations au printemps.

«Depuis que la Chine n’accepte plus de les recycler, on ne sait plus quoi faire de ces sacs. Une grande quantité se retrouvent dans les océans et sont ingérés par les animaux», rappelle Élaine Aucoin, directrice de la gestion de l’environnement pour la Ville de Moncton

«On a commencé à faire de la recherche et à contacter les municipalités qui ont fait le pas de l’interdiction pour voir ce que les arrêtés incluent. Il y a beaucoup de choses à considérer, ça va aussi dépendre d’éventuelles discussions au niveau provincial.»

Le groupe devra également consulter la population et prendre les pouls des commerçants. Plusieurs d’entre eux n’ont pas attendu un règlement pour prendre les devants. C’est le cas du magasin de fruits et légumes Tomavo qui distribue désormais des sacs de papier à ses clients ou de l’épicerie Corn Crib qui incite ses clients à se munir de sacs réutilisables.

Plus tôt cette année, un sondage de la firme néo-écossaise Corporate Research Associates avançait que la majorité des citoyens de la métropole du Sud-Est appuient le bannissement des sacs plastiques jetables. Trois personnes interrogées sur quatre (76%) s’étaient prononcées en faveur d’une interdiction à l’échelle municipale. Vingt-et-un pour cent de la population sondée s’y était opposé.

Les détaillants préfèreraient une loi provinciale

Jim Cormier, directeur du Conseil canadien du commerce de détail pour le Canada Atlantique, reconnaît que les détaillants sont pour la plupart frileux, mais pas complètement opposés à l’idée d’une interdiction.

«Nous ne sommes pas contre, mais ce n’est pas notre préférence, dit-il. Certaines juridictions ont donné des objectifs de réduction de l’usage du plastique, ce qui offre aux entreprises la liberté de choisir les façons d’y arriver qui fonctionnent le mieux pour elles. Walmart par exemple, fait payer chaque sac cinq cents et finance ainsi des initiatives environnementales »

Peu d’entreprises sont prêtes à froisser leur clientèle en apportant un tel changement, souligne Jim Cormier.

«Le commerce au détail est l’une des industries où il y a le plus de compétition et le consommateur peut être très tatillon lorsque vient le temps de choisir où magasiner. C’est difficile pour une entreprise de décider d’elle-même de se débarrasser des sacs de plastique pendant que son concurrent en profite.»

Selon lui, toute législation dans ce domaine devrait donc se faire à l’échelle provinciale et en consultation avec l’industrie.

«Le pire scénario pour nos membres serait que chaque municipalité commence à prendre des mesures différentes. Nous voudrions voir une législation harmonisée au niveau provincial, avec les mêmes règles pour tous pour qu’il n’y ait pas des gagnants et des perdants.»