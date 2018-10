Pénurie d’ambulanciers: un rapport pointe du doigt la question linguistique

Un document de travail du ministère de la Santé présente des pistes de solutions pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre au sein des services ambulanciers. Le bilinguisme des travailleurs paramédicaux y occupe une bonne place.

Ce rapport nous apprend que sur 101 postes d’ambulanciers actuellement vacants, 82 sont des postes bilingues et que 50 à 60 d’entre eux sont pourvus temporairement par des unilingues, ce qui atténue l’impact réel de la pénurie.

Parmi les solutions proposées, on retrouve la création d’une mesure incitative au recrutement et/ou un rajustement salarial annuel pour les postes bilingues afin d’accroître le recrutement et le maintien en poste.

Les auteurs suggèrent également l’adoption d’un test linguistique «mieux adapté à la prestation de services de santé».

«Cela pourrait donner lieu à une évaluation plus appropriée des compétences pertinentes propres au secteur, et répondre aux critiques et aux lacunes du test linguistique», peut-on lire dans le document.

Le rapport mentionne la possibilité que la province embauche des travailleurs paramédicaux unilingues qui s’engageraient à atteindre un niveau de bilinguisme dans une période donnée, tout en leur offrant une formation linguistique intensive pendant les heures de travail.

«Ce type de politique a connu des niveaux de réussite différents et dépend en grande partie de la motivation et du désir d’apprentissage de l’employé. Les coûts associés à cette politique seraient importants et l’incidence sur les ressources disponibles dans la situation actuelle de pénurie aurait probablement une incidence sur les opérations et les délais d’intervention», tempèrent les auteurs, qui ajoutent qu’une telle décision politique pourrait être contestée juridiquement.

Plusieurs solutions possibles

Les auteurs évoquent aussi l’utilisation d’un système d’assistance téléphonique, mais préviennent qu’une telle mesure pourrait être interprétée par les intervenants ou les tribunaux comme ne respectant pas le concept de «services de qualité égale» inséré dans la Loi.

Le gouvernement pourrait éliminer le niveau de bilinguisme comme critère prioritaire pour déterminer l’embauche temporaire aux postes désignés bilingues, poursuivent-ils. «L’effet serait que les ressources qui comblent les postes bilingues pourraient avoir une capacité linguistique faible, voire nulle, prédisent-ils. Cela pourrait également éliminer un facteur de motivation pour les employés qui veulent augmenter leur niveau de compétence linguistique.»

L’option la plus radicale serait la modification à la Loi sur les langues officielles, afin de remplacer l’obligation d’offrir des services dans la langue de son choix partout au Nouveau-Brunswick par des exigences différentes selon les seuils de population de chaque région. Ambulance NB n’aurait alors plus à assurer la présence d’au moins un travailleur paramédical bilingue dans chacune de ces ambulances.

«Ces mesures entraîneraient probablement des contestations judiciaires, car elles pourraient être perçues comme une violation des droits linguistiques», mettent en garde les fonctionnaires.

«Cette option pourrait ne pas réduire le nombre de postes bilingues requis dans l’ensemble. Cela se traduirait par un plus grand nombre de postes désignés bilingues dans les régions où la demande pourrait être plus élevée et par un moins grand nombre de postes bilingues dans des collectivités linguistiques plus homogènes, que ce soit en français ou en anglais.»

Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, précise que ce document n’est pas une prise de position mais plutôt un recueil d’idées mises de l’avant par divers intervenants et qu’il est destiné à être étudié par un comité de députés.

Efforts de recrutement, révision de la gouvernance d’Ambulance NB, système de transfert de patients plus efficient ou modification de l’échelle salariale des ambulanciers, plusieurs solutions possibles ne sont pas liées aux questions linguistiques, ajoute M. Bourque.

Une question qui divise à l’Assemblée législative

Dans son discours du Trône, Brian Gallant a proposé la création d’un comité parlementaire chargé de réaliser un examen public des services d’ambulance d’ici le 15 décembre 2018. Il s’engage à travailler avec les autres partis et avec les travailleurs paramédicaux pour régler la situation.

En parallèle, son gouvernement entend maintenir l’appel de la décision de l’arbitre John McEvoy dans le cadre d’un litige entre Ambulance NB et son syndicat, qui accuse son employeur de faire passer injustement les compétences linguistiques avant l’ancienneté dans son processus d’embauche.

M. McEvoy a déterminé que l’agence n’a pas à offrir «immédiatement» à ses clients un service de qualité égale dans les deux langues officielles. Selon le gouvernement, cette décision va à l’encontre d’une ordonnance émise l’an dernier par un juge de la Cour du banc de la Reine pour «assurer que tous les citoyens des deux communautés linguistiques ont accès à des services d’ambulance de qualité égale dans la langue de leur choix.»

Le contrôle judiciaire doit être entendu le 24 janvier. «Il y a eu deux décisions contradictoires et nous avons besoin d’une clarification, a indiqué le ministre Bourque mercredi. Si l’on va dans une direction plutôt que dans l’autre et que notre action est renversée en cour, on sera de retour à la case départ. Entretemps, il est important de discuter de toutes les solutions possibles.»

Blaine Higgs a promis en campagne électorale d’embaucher des travailleurs paramédicaux unilingues pour occuper des postes bilingues. Le chef progressiste a réitéré mercredi son appel à «faire passer la santé en premier».

«On entend qu’il y a une pénurie de travailleurs paramédicaux mais leur association nous dit qu’ils sont très nombreux, on n’est simplement pas capables de les mettre au travail», déclare-t-il.

«Ils (les libéraux) vont poursuivre la contestation judiciaire, nous allons donc continuer à dépenser l’argent des contribuables pour empêcher les ambulances de circuler sur la route et faire passer la santé en second.»

De son côté, Kris Austin craint que l’approche des libéraux ne prolonge la crise actuelle.

«Il y a déjà beaucoup d’informations sur ce qui a besoin d’être fait», avance le chef de l’Alliance des gens. «La dernière chose dont nous avons besoin est un autre examen pour entrer dans le grand entrepôt des études gouvernementales, nous avons besoin de mesures concrètes.»

David Coon s’en prend quant à lui à la gestion de la pénurie par Medavie. Le député vert estime que le service s’est détérioré en raison de la privatisation de la gestion. «Il nous faut ramener nos services ambulanciers au sein du secteur public sous l’autorité des réseaux de santé», dit-il