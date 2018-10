Saisie de drogues et d’armes à feu dans un commerce

Un homme a été arrêté et la police a saisi de la drogue, des armes à feu et de l’argent à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition plus tôt ce mois-ci dans une propriété commerciale à Apohaqui.

Samedi, vers 15h, des agents du Groupe de réduction de la criminalité du District du Sud-Est de la GRC, en collaboration avec le Détachement de Sussex, ont exécuté un mandat dans un commerce de la promenade Riverview Est.

La police a saisi ce qui serait des comprimés de méthamphétamine et d’oxycodone, du haschisch, de la marijuana, trois armes à feu et de l’argent.

Un homme âgé de 67 ans, de Sussex, a été arrêté. Il a ensuite été libéré, mais il devra comparaître en cour provinciale à Saint-Jean en janvier.