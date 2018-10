Des engins explosifs envoyés aux Clinton et à Obama

Des «engins explosifs potentiels» ont été envoyés à Bill et Hillary Clinton, ainsi qu’à l’ancien président Barack Obama.

Le Secret Service a intercepté tous les colis. Ni les Clinton ni M. Obama n’ont jamais failli les recevoir, en raison des procédures de tri en vigueur.

L’agence fédérale a précisé que les engins ont été trouvés tard mardi et tôt mercredi.

Un responsable américain a confié à l’Associated Press qu’un «engin explosif fonctionnel» a été découvert lors d’un tri à la résidence du couple Clinton, en banlieue de New York.

Ce responsable a ajouté que l’engin est probablement relié à celui qui a été trouvé lundi chez le milliardaire George Soros.

Le Secret Service indique que le deuxième colis était adressé à M. Obama et qu’il a été intercepté à Washington.

La chaîne CNN rapporte de son côté que son bureau de New York a été évacué en raison d’un colis suspect. Une escouade antibombe de la police est sur place. Le colis a été découvert dans un salle de courrier, mais on ne sait pas encore s’il est relié aux autres paquets.

CNN rapporte également qu’un colis suspect a entraîné l’évacuation du centre Time Warner, aussi à New York.

Lundi, une bombe a été retrouvée dans une boîte aux lettres de la résidence du milliardaire George Soros, en banlieue de New York.

M. Soros est fréquemment ciblé par les théoriciens du complot de la droite.

Des enquêteurs fédéraux examinent les images captées par des caméras de surveillance pour déterminer si le colis a été envoyé par la poste ou livré en personne. On ne sait pas non plus si le colis était adressé à M. Soros.

La résidence de M. Soros se trouve à environ 80 kilomètres au nord de Manhattan. Un responsable de la sécurité a repéré le colis suspect lundi après-midi et l’a placé dans un secteur boisé voisin avant d’appeler la police.

Des agents fédéraux ont ensuite fait exploser le colis, qui d’après la police contenait une poudre explosive. Un membre des forces de l’ordre a confié à l’Associated Press, sous le couvert de l’anonymat, qu’il ne s’agissait pas d’un canular.