Au tour de Robert De Niro et Joe Biden de recevoir un colis suspect

Un colis suspect destiné à l’ancien vice-président américain Joe Biden a été intercepté dans un centre de tri postal du Delaware.

Le colis est similaire à ceux contenant des bombes-tuyau et reçus depuis le début de la semaine par des leaders démocrates et au bureau new-yorkais de la chaîne CNN, selon une source policière.

La police fédérale américaine, le FBI, a confirmé la présence des forces de l’ordre à un centre postal de New Castle, au Delaware.

Plus tôt pendant la journée, l’escouade antibombe de la police de New York avait retiré un colis suspect d’un immeuble de Manhattan associé à l’acteur Robert De Niro.

Le colis avait une allure similaire aux autres et contenait un engin semblable, selon une source.

La police de New York a dit que l’engin a été récupéré vers 6 h 30, heure locale, au 375 rue Greenwich, dans le quartier Tribeca. La police avait été appelée vers 5 h.

Sept bombes-tuyau ont été découvertes au cours des derniers jours, dont une qui avait été envoyée à Bill et Hillary Clinton et une autre à l’ancien président Barack Obama. Les bombes étaient bourrées d’éclats de verre.

Les engins ont été trouvés à New York, à Washington, en Floride et en Californie. Aucun n’a explosé et personne n’a été blessé.

Le président Donald Trump a lancé sur Twitter, jeudi matin, que «la colère» qui se manifeste dans la société est attribuable aux «fausses nouvelles» rapportées intentionnellement par les médias.