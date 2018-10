Discours du Trône: Higgs dépose une motion de non-confiance

Blaine Higgs n’y est pas allé de main morte, jeudi matin à l’Assemblée législative, qualifiant le discours du Trône de Brian Gallant de «liste d’épicerie» avant de déposer une motion de non-confiance contre le gouvernement.

Le chef de l’opposition officielle a eu l’occasion de répondre au discours du Trône des libéraux – qui se voulait une main tendue aux autres partis et qui était fortement inspiré de leurs plateformes – deux jours après sa présentation.

Sans surprise, Blaine Higgs n’a pas mis de gants blancs et s’est attelé à critiquer son principal rival, qui tente présentement de s’accrocher au pouvoir en faisant des yeux doux aux autres formations.

Il a commencé par parler longuement du message lancé par les électeurs lors du scrutin du 24 septembre, qui n’a permis à aucun parti de remporter une majorité de sièges. Ce message, selon lui, est que la politique doit se faire différemment à Fredericton.

«Aujourd’hui, je veux convaincre mes collègues et les citoyens qu’il y a vraiment une autre voie. Et ça commence par accepter que l’ère des deux partis est morte et que ceci est une occasion pour nous tous d’être meilleurs», a-t-il dit.

Mais Brian Gallant fait la sourde oreille, croit Blaine Higgs. Il accuse le premier ministre de penser qu’il peut continuer à gouverner comme si de rien n’était en promettant que des changements cosmétiques au fonctionnement de l’Assemblée.

Il a aussi reproché au premier ministre de ne pas proposer de plan clair pour l’avenir de la province et de se contenter de tenter d’acheter du temps en dressant une «liste d’épicerie» au lieu d’une «liste d’actions». Cette expression est d’ailleurs revenue à plusieurs reprises dans la réponse du chef du PCC.

«Ce que les députés ont devant les yeux, c’est un discours du Trône qui est une liste d’épicerie. Il y a une personne qui est au sommet du gouvernement et il (Gallant) s’assure de mentionner tous les dossiers possibles et il donne une réponse. Il mentionne tout et tout le monde, mais ça ne règle rien. Le problème, c’est que d’avoir 85 priorités, c’est de n’en avoir aucune.»

Dans la seconde moitié de sa réponse, Blaine Higgs a illustré le discours du Trône qu’il présenterait s’il devenait premier ministre en dressant une liste de dossiers prioritaires. En tête de liste: les finances publiques.

Après avoir conclu ses commentaires, le chef de l’opposition officielle a déposé une motion de non-confiance afin de tenter d’écourter l’agonie du gouvernement Gallant.

La leader parlementaire par intérim du gouvernement a tenté de lui mettre des bâtons dans les roues en argumentant que la motion était hors d’ordre, mais elle a échoué.

Le président de l’Assemblée – le député libéral Daniel Guitard – a tranché que la motion n’était pas hors d’ordre. Les travaux ont ensuite été ajournés à l’unanimité par les députés, à l’initiative du chef du Parti vert, David Coon.