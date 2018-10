Internet haute vitesse: encore du chemin à faire en Atlantique

L’économie numérique prend de plus en plus d’importance au Canada atlantique, grâce à une forte augmentation de l’utilisation d’internet par les ménages.

Ce constat est formulé dans un nouveau rapport du Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CÉPA).

On y précise que l’utilisation d’internet à domicile par le Canada atlantique est passée de 12 pour cent des ménages en 1997 à 88 pour cent en 2016.

Fred Bergman, analyste principal des politiques au sein de l’organisme, explique qu’internet est de plus en plus utilisé pour la lecture de vidéos et de musique, les jeux en ligne et les achats électroniques. Il ajoute que la vitesse de téléchargement devient ainsi un facteur clé.

Selon le rapport, les vitesses de téléchargement ont augmenté dans toute la région. Le Nouveau-Brunswick affiche la vitesse de téléchargement moyenne la plus rapide au Canada.

Par contre, tous les ménages n’ont pas accès à internet à haut débit. Ainsi, l’accès à internet et les vitesses de téléchargement sont beaucoup plus faibles dans les communautés rurales. Par exemple, à l’Île-du-Prince-Édouard, environ la moitié des ménages n’ont pas accès à internet à haut débit.