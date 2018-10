Langues officielles: les communautés en situation minoritaire veulent durcir la loi

Les minorités linguistiques à travers le pays proposent de donner plus de mordant à la Loi sur les langues officielles qui fêtera l’an prochain son 50e anniversaire.

Le sénateur acadien René Cormier était de passage à Moncton jeudi afin de présenter un nouveau rapport consacré à la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Adopté en 1969, le texte n’a pas subi de refonte majeure depuis 1988.

«Ce qui est clair, c’est que les communautés veulent que cette Loi soit actualisée pour avoir plus de mordant et qu’on précise certaines notions importantes de la Loi qui concernent la vitalité des communautés et la promotion du français et de l’anglais», souligne M. Cormier, qui préside le Comité sénatorial des langues officielles.

Au cours des derniers mois, les sénateurs ont pris le pouls des organismes des communautés francophones hors Québec et des représentants des communautés d’expression anglaise du Québec.

Le constat est similaire d’un bout à l’autre du Canada: il est temps de réviser profondeur la loi et de l’adapter aux réalités du XXIe siècle.

«Il est ressorti un certain consensus sur les grandes orientations à donner au gouvernement. Les aspirations et les changements proposés sont à peu près les mêmes», observe René Cormier.

«On a entendu énormément d’interventions concernant l’immigration francophone, tandis que l’accès aux services fédéraux est ressorti clairement comme un besoin fort pour les Anglo-Québécois.»

La loi fédérale actuelle ne traite pas de la question de l’immigration, mais plusieurs croient qu’elle devrait encadrer les responsabilités du gouvernement fédéral dans ce domaine.

Le sénateur René Cormier et la sénatrice Rose-May Poirier ont présenté le rapport d’étape du comité jeudi à Moncton. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Des circonstances particulières

Plusieurs intervenants ont fait valoir que la loi doit faire preuve d’une certaine souplesse et tenir compte des circonstances particulières de chaque région. Il a notamment été demandé que le caractère unique du Nouveau-Brunswick en matière linguistique soit inscrit noir sur blanc dans la LLO.

Le Quebec Community Groups Network, tout comme la Fédération des communautés francophones et acadiennes, proposent de faciliter les recours en créant un tribunal administratif qui aurait compétence pour l’application de la Loi et toutes les autres lois fédérales ayant des incidences en matière de langues officielles.

Selon le rapport, les communautés déplorent «les problèmes de leadership en matière de langues officielles au sein de l’appareil fédéral» et proposent d’identifier un responsable ultime de la mise en œuvre de la Loi.

Le sénateur René Cormier préside le comité permanent sur les langues officielles. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Aucun consensus

Toutefois, aucun consensus n’a été atteint quant à savoir qui du Conseil du Trésor, du Bureau du Conseil privé ou de Patrimoine canadien devrait assumer cette tâche. Certains ont même avancé l’idée d’une toute nouvelle entité gouvernementale.

La Loi sur les langues officielles actualisée devrait consacrer l’obligation de consultation des communautés, renforcer les pouvoirs du commissaire aux langues officielles ou encore faire du bilinguisme une condition de nomination des juges de la Cour suprême.

Dans leur rapport, les membres du comité sénatorial estiment que le gouvernement fédéral devra notamment «clarifier les obligations touchant à l’offre de services au public, à la langue de travail et à la représentation équitable des francophones et des anglophones dans la fonction publique fédérale.»

Les sénateurs formuleront leurs recommandations au gouvernement, dans un rapport final attendu en juin 2019.