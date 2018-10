Les hôpitaux de la Péninsule font appel à la générosité des citoyens

Deux hôpitaux de la Péninsule acadienne lancent des campagnes de financement majeures pour améliorer leurs services. Au cours des trois prochaines années, l’Hôpital de Tracadie espère amasser 950 000$, alors que l’Hôpital de l’Enfant-Jésus espère en récolter 600 000$.

Joseph Lanteigne est une figure bien connue dans la région de Caraquet. L’homme de Saint-Léolin s’investit dans plusieurs causes dans la communauté. Récemment, il a reçu le mandat de présider la campagne majeure lancée par la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet.

Joseph Lanteigne, président du comité de la campagne de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet.- Acadie Nouvelle: David Caron

Un projet de 1,2 million $, dont l’objectif est de réaménager la clinique d’oncologie, est sur la table. La fondation s’est donnée pour mission de trouver la moitié de l’argent. Des dons de la communauté ont déjà permis d’amasser environ 140 000$. Des personnalités connues se sont aussi greffées à la campagne, dont le sénateur René Cormier, qui a été nommé président d’honneur de la campagne.

Le gouvernement provincial se serait déjà engagé à financer le reste du projet.

Selon Joseph Lanteigne, l’argent doit permettre d’adapter la clinique d’oncologie à des normes qui ont évolué depuis son ouverture en 2006.

«Les infirmières devraient être en mesure d’avoir un oeil sur les patients en tout temps. Présentement, ils sont dans des petites salles. Dans le nouveau secteur, le poste de travail sera en avant, alors les infirmières pourront surveiller les patients en tout temps. C’est plus sécuritaire et plus confortable pour eux.»

Selon le Réseau Vitalité, environ 2300 visites sont enregistrées dans la clinique d’oncologie de Caraquet pour des traitements de chimiothérapie, des transfusions sanguines et d’autres rencontres médicales.

Au Canada, environ 1 personne sur 2 sera touchée par un cancer au cours de sa vie. Joseph Lanteigne figure parmi elles. Il était récemment atteint d’un cancer de l’oesophage. Il se compte chanceux. Une chirurgie à Moncton lui a permis d’éviter des traitements.

«Ça vient me chercher. L’oncologie me tient à coeur parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le cancer. Tout le monde a probablement un proche qui a déjà été affecté», affirme Joseph Lanteigne.

Un objectif de 950 000$ à Tracadie

La Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie vient de son côté de lancer une campagne afin de récolter 950 000$. Une entreprise de la région a donné un coup d’envoi majeur. La Coopérative régionale de la Baie a remis un don de 500 000$ par le biais de sa Loto Coop Santé Communautaire.

«On n’a jamais vu ça. Ça donne le ton à notre campagne. Ça encourage d’autres gens à embarquer. C’est un gros, gros montant», dit André Morais, président du Comité de la campagne.

Avec l’argent, la fondation veut permettre à l’Hôpital de Tracadie d’améliorer son programme de dialyse, le seul qui est offert dans la Péninsule acadienne.

Selon André Morais, 36 personnes ont déjà recours à ce service chaque semaine, mais le besoin est croissant. Un manque d’espace oblige sept personnes de la Péninsule acadienne de voyager à Bathurst deux ou trois fois par semaine pour recevoir des traitements.

«Avec le projet qu’on a lancé mardi, on ajoute trois chaises. Il sera possible d’accueillir 12 patients de plus. Ça va nous permettre de traiter des patients qui vivent de Miscou jusqu’à Burnt Church et de Burnt Church jusqu’à Grande-Anse.»

Un deuxième projet concerne le développement du nouveau secteur de gestion des maladies chroniques. Éventuellement, l’objectif est d’y ouvrir des cliniques pour la réadaptation cardiaque, l’hypertension artérielle et d’autres maladies chroniques. On veut aussi y regrouper des services existants, comme ceux liés au diabète et aux maladies pulmonaires.

D’autres leaders communautaires sont également impliqués dans la campagne, dont les hommes d’affaires Richard Losier et Léopold Thériault, l’avocate Mireille Saulnier et le Dr Carlyle Louis.

Clifford Robichaud est le président des dons locaux et Oscar Roussel, maire de Saint-Isidore, est le président des approches communautaires.