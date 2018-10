Soulager la douleur avec du cannabis, sans danger et sans «high»

Des chercheurs de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l’Université McGill ont identifié la dose efficace de cannabidiol (CBD) à utiliser pour soulager la douleur de façon sécuritaire et sans provoquer l’état d’euphorie («high») typique produit par le THC.

L’équipe de la docteure Gabriella Gobbi a démontré que le CBD n’agit pas sur les récepteurs cannabinoïdes de type 1 comme le THC, mais par l’intermédiaire du mécanisme qui lie les récepteurs spécifiques impliqués dans l’anxiété et dans la douleur.

Les chercheurs ont également pu extrapoler le dosage exact de CBD démontrant des propriétés analgésiques et anxiolytiques sans comporter le risque de dépendance et sans entraîner l’état d’euphorie habituellement produit par le THC.

Le premier auteur de l’étude, le chercheur Danilo De Gregorio, a expliqué que chez les modèles animaux de la douleur chronique ou neuropathique, «de faibles doses de CBD administrées pendant sept jours soulagent la douleur et l’anxiété, deux symptômes souvent associés dans cette condition».

La docteure Gobbi y voit une percée quant à l’application médicale du cannabis fondée sur des données. En effet, le CBD pourrait offrir une alternative sécuritaire au THC et aux opioïdes pour traiter la douleur chronique, comme la névralgie sciatique, le mal de dos, le diabète, le cancer ou la douleur post-traumatique.

Les résultats de l’étude, explique-t-elle, démontrent que le CBD peut être utilisé «comme médicament sans produire les effets secondaires dangereux associés au THC».

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique PAIN (The Journal of the International Association for the Study of Pain).