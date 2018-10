Titres ancestraux métis: première victoire pour les expropriés de Kouchibouguac

Edmond Vautour, fils de Jackie Vautour et porte-parole d’Ensemble pour la justice, un groupe qui soutient la cause des titres ancestraux métis des expropriés de Kouchibouguac. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les expropriés de Kouchibouguac ont remporté une victoire au palais de justice de Moncton, jeudi. Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine a accepté de nommer un juge administratif à leur dossier de revendications de titres ancestraux métis.

Une quarantaine de personnes de Kent-Nord se sont entassées dans une salle de la cour, à Moncton, jeudi, pour la plus récente audience dans le dossier des titres ancestraux métis de Jackie Vautour et des expropriés de Kouchibouguac.

Le sujet à l’ordre du jour devant le juge en chef David D. Smith était relativement technique.

L’avocat des expropriés de Kouchibouguac, Michael Swinwood, a demandé à la cour de nommer un juge responsable de la gestion de l’instance. Un tel juge a le mandat de négocier les étapes à suivre jusqu’au procès et d’établir un échéancier avec les avocats impliqués dans la cause.

L’avocat représentant la Province du Nouveau-Brunswick s’est opposé à la demande. Il a affirmé qu’il s’agit d’une étape non nécessaire, étant donné que le dossier n’est pas suffisamment complexe.

Le juge Smith a fini par acquiescer à la demande des expropriés, notamment à cause de la quantité de preuves et de témoins d’experts prévus. Il a désigné le juge Jean-Paul Ouellette comme juge responsable de la gestion de l’instance.

Quand le juge en chef a prononcé sa décision, jeudi après-midi, l’audience a applaudi spontanément.

«C’est vraiment bien de voir tant de familles d’expropriées ici ce matin. Il y aurait eu encore plus de monde, mais certains ne voulaient pas prendre la route à cause de la neige», affirme Edmond Vautour, le fils de Jackie Vautour.

«Ça fait trois ans qu’on travaille sur cette cause. Et enfin, on a eu une motion devant le juge en chef.»

En sortant de la cour, une ambiance de fête régnait entre les expropriés. Une vingtaine d’eux ont même suivi Me Swinwood à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc de Moncton afin de célébrer leur victoire avec lui avant son vol de retour vers Ottawa.

Il leur reste cependant plusieurs étapes à franchir, selon Me Swinwood, dont une demande du gouvernement provincial voulant que la cour rejette la cause tout court.

Une quarantaine d’expropriés de Kouchibouguac et membres de leur famille ont assisté à une audience sur les titres ancestraux métis, jeudi au Palais de justice de Moncton. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Titres ancestraux métis

La réclamation de «titres ancestraux» métis du groupe de M. Vautour a été déposée devant la Cour fédérale en décembre 2015. Elle a lieu indépendamment de la demande de «droits ancestraux» métis de pêche de Jackie Vautour, qui s’est heurtée à un mur devant la Cour Suprême du Canada, en février de cette année.

En avril 2017, la cause des titres ancestraux a été transférée de la Cour fédérale à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

La manoeuvre avait comme objectif de placer la cause des expropriés devant le même tribunal que celle du conseil de bande d’Elsipogtog, qui réclame des titres ancestraux sur un vaste territoire qui comprend le parc national de Kouchibouguac.

Occupation continue du territoire

Afin d’obtenir un titre ancestral, un groupe doit prouver qu’il a eu «une occupation suffisante, exclusive et continue du territoire revendiqué depuis le moment de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne», avait expliqué en février à l’Acadie Nouvelle Sophie Thériault, professeure agrégée de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa spécialiste du droit autochtone.

Michael Swinwood argumente qu’une communauté métisse s’est établie sur le territoire qui comprend Kouchibouguac lors du contact des colons français et des peuples micmacs dans les années 1600.

Il avance que leur occupation des terres a été interrompue une première fois lors du grand dérangement de 1755, et une deuxième fois au moment de l’expropriation pour la création du parc Kouchibouguac, en 1969.

Dans le cas où les familles expropriées obtiennent un titre ancestral, ils auront le droit d’occuper le territoire de façon exclusive, en plus d’utiliser ses terres et ses ressources à des fins traditionnelles, commerciales ou autres.