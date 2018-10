Un nouveau festival verra le jour à Edmundston, du 16 au 18 novembre, pour lancer la période des fêtes.

L’événement «Edmundston fait Boule de neige», qui se déroule durant une fin de semaine, est organisé par la municipalité et Edmundston Centre-ville, avec l’appui de nombreux partenaires communautaires et économiques.

La première activité aura lieu le vendredi au Pavillon sportif avec une soirée d’escalade pour petits et grands. Le samedi, le Centre des arts accueille l’Atelier d’à Côté pour des ateliers de confection de décoration de Noël pour toute la famille. À 10h, il y aura la Course des lutins «Je bouge, j’apprends» et de 13 à 21h, c’est le retour du traditionnel Marché de Noël sous le chapiteau sur la rue Court au centre-ville. Le dimanche, la population est invitée à venir s’amuser au Salon de bowling Riviera 525 en après-midi, et au Pavillon sportif pour la baignade Wibit avec jeux gonflables.

Mais le point culminant du weekend sera le défilé de Noël, le samedi. Le comité organisateur a réussi à mettre la main sur une quinzaine de chars allégoriques professionnels qui seront également du défilé de Noël de la ville de Québec. Ceux-ci viendront s’ajouter aux nombreux chars allégoriques locaux.

«Nous voulions vraiment réinventer le défilé, le rendre plus beau, plus gros et en faire une attraction pour les gens de l’extérieur. Grâce à l’appui de nombreux partenaires, nous avons réussi le pari et nous sommes convaincus que ce défilé en mettra plein la vue», explique la coordonnatrice d’Edmundston Centre-ville, Mélanie Ruest.

Le défilé aura un trajet légèrement modifié cette année, puisqu’il partira de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il empruntera le pont Fournier, la rue de l’Église, le chemin Canada, pour prendre fin à la Place de l’Hôtel-de-Ville pour l’illumination de l’arbre de Noël. Le Père Noël y sera pour accueillir les petits et du chocolat chaud sera servi.

Pour la coordonnatrice des loisirs communautaires de la Ville d’Edmundston, Paula Murchison, le fait de regrouper une panoplie d’activités dans un weekend permettra aux gens de se plonger dans l’ambiance des Fêtes, tout en étant un point d’attraction pour les touristes.