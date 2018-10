Un sondage pour améliorer le centre-ville de Campbellton

La Ville de Campbellton vient d’amorcer – conjointement avec l’organisation Rue principale – une démarche visant à revitaliser son centre-ville.

Pour ce faire, elle vient de lancer des sondages s’adressant aux commerçants, aux résidents et aux consommateurs. Le but? Connaître leurs opinions sur l’état du centre-ville (apparence, ambiance, propreté) et de ses commerces (variété, qualité, etc.), les habitudes de fréquentation et de consommations des usagers, mais aussi obtenir des pistes de solutions pour embellir et rendre plus conviviale ce secteur de la municipalité.

«Est-ce qu’on a besoin de plus de bancs, de poubelles, d’aménagement paysager? Est-ce qu’un coup de peinture est nécessaire ici et là? On cherche des idées qui pourraient nous aider – et aider nos commerçants – à ramener les gens dans notre centre-ville, de même qu’à remplir les nombreux locaux vacants. On veut un centre-ville attrayant et fonctionnel», indique la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Selon elle, la Ville a consacré beaucoup d’efforts au cours des dernières années à la revitalisation de son secteur riverain.

«Et je crois que ç’a été payant. L’endroit est aujourd’hui vraiment attirant. Maintenant que c’est fait, il faut trouver des solutions pour amener les gens à utiliser davantage ce qu’il y a plus haut, à se rendre jusqu’à notre centre-ville», ajoute-t-elle.

La population est conviée à une rencontre publique organisée le 7 novembre au Centre civique afin de discuter des pistes de solutions pour revitaliser le centre-ville.

«On a formé un comité et on va aller chercher des idées là-dedans afin de voir ce qui peut être appliqué à notre centre-ville, car il a vraiment besoin d’un bon coup de main», note Mme Anglehart-Paulin.

À la suite de cette consultation et du résultat des sondages, la firme de consultant Rue principale prévoit remettre ses recommandations à la Ville tôt en 2019.