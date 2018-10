Apprendre le français en s’amusant

À l’école Le Sommet de Moncton, des élèves acadiens côtoient des amis provenant de la Russie, de la Syrie, de l’Ukraine, de la Corée et même de la Chine. Afin d’aider leur intégration, un nouveau programme de francisation est né. Le succès a été instantané.

Amira Khedhri est originaire de la Tunisie. Collaboratrice en francisation à l’école Saint-Henri de Moncton, elle s’est aperçue qu’il y avait un besoin d’aider les jeunes nouveaux arrivants allophones à apprendre le français. Elle a ainsi créé le programme Franco-Jeunes NB avec l’aide du Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est (CAFI).

Résultat: depuis la rentrée, 75 élèves bénéficient du programme gratuit après la classe et une longue liste d’attente a été créée.

«En travaillant avec les élèves allophones, j’ai vu le besoin et j’ai compris que ces élèves ont besoin d’avoir plus de temps en apprentissage du français parce qu’il y a beaucoup de retard à rattraper. Ces élèves n’ont pas la chance de parler français après l’école. Habituellement, à la maison, c’est une autre langue que le français ou bien ils vont participer à des activités en anglais la plupart du temps. Ils n’ont aucune autre chance de parler le français après l’école», a expliqué Mme Khedhri.

Amira Khedhri a créé le programme Fran-Jeune NB. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

À l’école Saint-Henri, ils sont 30 à bénéficier du programme, à l’école Champlain 16, au Mascaret, 15 et 14 à l’école Le Sommet.

Par le jeu, en classe, ils apprennent à communiquer en français. Chaque animateur s’occupe d’un petit groupe d’élèves. En associant des images à des mots, on leur apprend la prononciation et on incite à la discussion en français.

L’approche pédagogique alignée avec ce qui se fait en classe plaît aux élèves qui y voient une occasion de s’amuser avec des amis.

«On utilise une approche par le jeu. Même les enseignantes nous disent qu’ils sont excités de venir», a souligné Mme Khedhri.

Pauline Forest est enseignante d’appuis à l’apprentissage à l’école Le Sommet. Elle constate les bénéfices du programme offert depuis deux mois à peine.

«Ça aide aux devoirs parce que les parents de ces élèves n’ont pas toujours la connaissance de la langue, premièrement, et ils n’ont pas toujours les ressources pour aider l’enfant à la maison. Donc, ça fait un beau lien avec l’école dans le sens que ça peut les aider avec les devoirs et en plus ça les aide au niveau de la langue parce qu’ils font plein de jeux liés au développement de la communication orale», a avancé Mme Forest.

Une dizaine d’élèves de l’école Le Sommet, provenant de différents pays, bénéficient du programme Franco-Jeunes NB. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

En plus d’accélérer la francisation et de permettre aux nouveaux arrivants de rattraper un certain retard au niveau de la langue, le nouveau programme contribue aussi à une meilleure inclusion de ces élèves.

«En maîtrisant la langue, tu vas te sentir chez toi. Ce sera plus facile de se faire des amis, de communiquer, de s’exprimer et de dire ce que tu veux. Donc, c’est vraiment à travers la langue que se fera la meilleure intégration et inclusion de ces enfants», a précisé Mme Khedhri.

Le programme est destiné aux nouveaux arrivants qui ont obtenu leur résidence permanente, mais il y a déjà une forte demande de parents anglophones dont les enfants fréquentent l’école francophone.

Mme Khedhri ne ferme pas la porte à élargir le programme l’an prochain.