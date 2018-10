Drapeau «hétérosexuel»: Chipman aurait dû demander conseil, selon une spécialiste

Le drapeau noir et blanc a soulevé les passions depuis dimanche. - Gracieuseté

Face à tout le tollé qu’a soulevé le drapeau de la fierté hétérosexuelle à Chipman, la présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Nathalie Chiasson, rappelle à la population d’y penser à deux fois avant de poser un geste de la sorte.

Dimanche dernier, Chipman, un village situé à environ une heure de route au nord-est de Fredericton, a hissé le drapeau formé de bandes noires et blanches représentant la «fierté hétérosexuelle». La bannière a été popularisée par les milieux conservateurs américains pour être à l’antipode de la communauté LGBTQ+.

Un groupe avait proposé l’idée de faire flotter le drapeau plus tôt cet été au Village. Le conseil a acquiescé à la demande à l’unanimité puisqu’il avait accepté de hisser celui de la communauté LGBTQ+ en juin. Le conseil a affirmé vouloir soutenir tous les groupes de la communauté. La démarche n’a pas eu l’effet escompté, souligne Mme Chiasson.

«On voit ici qu’il y a un conseil municipal qui s’est trouvé désemparé. Il ne savait pas comment réagir. Il voulait être juste pour tout le monde, mais n’avait pas prévu l’ampleur et l’impact des conséquences de son geste et la portée que ça pouvait avoir envers des groupes qui sont déjà marginalisés.»

Les médias sociaux se sont enflammés. Plusieurs personnalités néo-brunswickoises ont dénoncé l’affaire et le drapeau qui devait flotter jusqu’au vendredi a été retiré lundi.

Selon la présidente de la commission, le Village aurait dû demander conseil à l’organisme qu’elle préside ou à un avocat spécialisé en droit de la personne avant de hisser le controversé étendard. À tout de moins, les conseillers auraient dû se poser certaines questions avant d’accepter de faire flotter ce drapeau.

«La municipalité voulait être équitable pour les deux groupes qui en ont fait la demande. Maintenant, la Ville aurait pu se poser comme questions: quel est le but de lever ce drapeau, quel est le message qu’on veut envoyer, quelles sont les conséquences et quels sont les impacts de ce geste? C’est de là qu’on regarde à savoir si on doit faire les choses égales pour tout le monde ou bien de faire en sorte que le résultat est équitable pour tout le monde sans impact négatif pour les groupes marginalisés.»

Mme Chiasson évite de se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non du geste. Pour ça, il faudrait qu’une plainte soit officiellement déposée et qu’une enquête approfondie soit menée.

Elle rappelle par contre que, depuis qu’elle siège à la commission, elle n’a jamais reçu une plainte d’un homme blanc hétérosexuel et que les statistiques démontrent que la discrimination «cible encore un nombre démesuré des groupes minoritaires».

Nathalie Chiasson rappelle également que la liberté d’un individu s’arrête lorsqu’elle entrave celle d’une autre personne.

«On est libre d’agir, mais on n’est pas libre de causer de la discrimination à un autre groupe de gens.»

Ce qu’il faut retenir de cette histoire, selon elle, c’est qu’il y a eu un manque de compréhension des effets qu’un simple drapeau peut avoir sur un groupe déjà marginalisé, dans ce cas-ci, la communauté LGBTQ+.