Recyclage: départ sans fausse note au Restigouche

Avec la collecte des matières recyclables de vendredi à Tide Head, la Commission des services régionaux du Restigouche a complété sa toute première ronde régionale. Toutes les communautés prenant part au programme ont ainsi été «recyclées».

La CSR-Restigouche trace un premier bilan positif de ces deux premières semaines d’activités du programme de cueillette à domicile.

«Les volumes de recyclage sont excellents. On est exactement dans nos prévisions et même un peu plus», a indiqué la directrice générale de l’organisme, Betty-Ann Fortin, résumant les grandes lignes du rapport du département des déchets solides.

On apprend qu’il s’est ramassé un total de 35,45 tonnes de matières recyclables lors de la première semaine d’entrée en fonction du programme et de 20,9 la seconde semaine, pour un total de 56,35 tonnes. Avec une moyenne de 8,9 livres par habitant, c’est la région de Charlo qui remporte la palme du recyclage pour cette première tournée. Pour l’ensemble de la région, le poids moyen par bacs se situe à 15,4 livres.

Selon Mme Fortin, ce chiffre devrait toutefois être à la baisse lors des collectes à venir puisque les citoyens avaient eu un peu plus d’un mois pour remplir leurs bacs à recyclage.

«Désormais, ça va se faire sur une base plus régulière, chaque deux semaines (en alternance avec les déchets). On devrait donc avoir un portrait plus réaliste de la situation au cours des prochaines collectes. Cela dit, ça nous donne quand même une bonne idée de la situation et ça demeure un bon indicateur de la participation de la population», ajoute-t-elle.

Toujours dans son rapport, Mme Fortin affirme que les commentaires de la part du public sont jusqu’à présent très positifs.

«Nous avons également du feedback positif de la part du centre de tri où nous envoyons nos matières. Ils sont très satisfaits de la qualité de ce qu’ils reçoivent. Ça signifie donc que les gens recyclent les bonnes choses. On va quand même poursuivre nos efforts de sensibilisation auprès du public, ainsi qu’auprès des écoles et des groupes sociaux. On veut que les volumes continuent d’être bons et de qualité», souligne-t-elle.

Selon le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie, l’organisation a appris des implantations du recyclage qui ont été faites ailleurs dans la province, ce qui expliquerait le départ canon et sans fausse note du programme dans sa région.

«Je crois que ce qui fait qu’on a une base aussi solide dès le départ a été l’information. Ça fait des mois que nous informons la population de toutes les façons possibles, que ce soit par le biais de sessions d’informations, d’envois postaux ou sur les médias sociaux. On voit que cela en a valu la peine», souligne-t-il.

Pour ce dernier, il serait utopique toutefois de croire qu’il n’y aura pas quelques pépins et critiques en cours de route.

«Il va y en avoir, mais on commence fort et pour le moment, c’est un succès. On est content de voir que la région a embarqué dans le projet aussi rapidement et avec beaucoup d’enthousiasme. On n’a reçu pratiquement aucune plainte, c’est tout dire», exprime-t-il.

Ce dernier dit avoir été personnellement très impressionné jeudi matin de voir tous les bacs bleus alignés dans sa communauté, car c’était une grande première à Eel River Dundee.

«J’étais vraiment fier de voir ça, de voir le résultat de tant d’années d’efforts. Et ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est de voir que nos personnes plus âgées participent activement. Souvent, on a tendance à croire que ce sont seulement les jeunes qui ont des valeurs environnementales, mais les plus vieux aussi ont la planète à cœur», dit-il.

À noter que la Ville de Campbellton et la Première nation d’Eel River Bar n’ont pas encore joint le programme de recyclage. Elles prévoient toutefois le faire l’an prochain.