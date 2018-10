Une usine de transformation de poisson passe au feu

Une usine de transformation de poisson située dans une petite communauté de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador a été ravagée par un important incendie, laissant le village sans son employeur principal.

Les pompiers volontaires locaux se sont rendus à l’usine Hickey and Son’s Fisheries à O’Donnell’s, dans la baie St. Mary’s, vers 1 h 15, dans la nuit de vendredi.

En matinée, il ne restait plus que du métal calciné et de la cendre, et le chef des pompiers, Tony Daley, a déclaré que le bâtiment était une « perte totale ».

La Gendarmerie royale du Canada mène une enquête.

M. Daley estime que l’impact de la perte de l’usine se fera sentir dans toute la communauté d’environ 120 personnes.

« Tout le monde le ressentira, de la petite épicerie aux stations-service, ainsi que tous les autres », a-t-il déclaré.

Environ 80 personnes travaillaient à l’usine, des résidants d’O’Donnell et d’autres de communautés voisines de la région.

L’usine, qui faisait 20 mètres sur 300 mètres, dominait le village.

« C’est le seul endroit où les gens peuvent travailler là-bas », a souligné Ann Marie Reardon, qui est originaire de la ville voisine, St. Joseph’s.

« (Le village) a l’usine de transformation de poisson et il a le magasin. Et maintenant, l’usine a disparu. Leurs moyens de subsistance ont disparu. C’est vraiment, vraiment terrible. »

M. Daley a noté que certains membres du service de pompiers volontaires étaient également employés à l’usine.

L’incendie n’a endommagé aucune autre structure.

L’usine transformait du buccin et de la morue au moment de l’incident.

L’incendie s’ajoute à la liste des feux qui ont détruit des usines similaires dans la province au cours des deux dernières années.

En 2016, l’usine de transformation de poisson de Norman’s Cove-Long Cove a brûlé, quelques mois à peine après un incendie similaire à l’usine Quinlan Brother de Bay de Verde.

L’usine Quinlan a depuis été reconstruite, mais celle de Quin-Sea à Norman’s Cove n’a pas été rouverte et ses activités ont été transférées à Southern Harbour.